Tra le tante bellezze che può vantare il nostro Paese, una delle più suggestive è il Lago di Garda. L’Italia, infatti, racchiude in sé una miriade di paesaggi diversi e caratteristici, adatti ad accontentare tutti i gusti.

Qui possiamo trovare mare, montagne, pianure, colline e dei meravigliosi, azzurrissimi, laghi. È proprio di questo che parleremo oggi, in particolare scopriremo proprio le bellezze del Lago di Garda.

A pochi chilometri da Verona e Mantova, e a poco più di un’ora d’auto da Milano, sorge questo lago, il maggiore d’Italia. Bagna diverse città italiane e ben 3 regioni, ossia Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto.

È un’ottima meta per una vacanza ma anche per un giro in giornata, soprattutto grazie alle località presenti nelle sue vicinanze. In particolare, sono 2 le destinazioni incredibili da visitare per unire divertimento, buon cibo e splendidi paesaggi.

2 mete da vedere in giornata sul Lago di Garda per divertirsi a poco prezzo

Il Lago di Garda è una meta così bella e internazionale che riesce ad attirare turisti da tutto il Mondo, in ogni stagione. Oltretutto, i prezzi sono abbordabili e possono accontentare tutte le tasche.

Tant’è che è possibile anche trascorrere un weekend romantico senza pagare troppo in alcune località molto rinomate.

Una delle attrazioni più belle e imperdibili del Lago di Garda è sicuramente il Castello Scaligero. L’edificio è particolarmente suggestivo, poiché è circondato dalle acque chiare del lago. Per vederlo bisognerà raggiungere Sirmione, perla della zona dove ci si potrà anche rilassare nelle terme omonime.

Visitare il castello è economico, dal momento che il biglietto intero costa solo 6 euro e quello ridotto 2. Dal suo piano più alto potremo godere di una splendida vista sulla città circostante, in cui la mano dell’uomo e la natura si incastrano perfettamente.

Il più famoso parco divertimenti d’Italia

Visitando le zone che si affacciamo sul Lago di Garda, non si annoierà nessuno, neanche i più piccoli. In zona Castelnuovo del Garda, infatti, potremo goderci una giornata di puro spasso e allegria a Gardaland. Una delle 2 mete da vedere in giornata sul Lago di Garda dovrà essere proprio questa, da dedicare interamente al divertimento.

Varcando la soglia del parco, si entrerà in un magico mondo, fatto di giostre, colori e dolciumi di ogni genere. Troveremo l’Albero di Prezzemolo, la Giostra dei Cavalli fino ad arrivare alle attrazioni più spericolate, come Raptor e Oblivion. Ognuno di noi potrà scegliere quale livello di adrenalina vivere, per trascorrere una giornata davvero memorabile.

