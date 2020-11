Il polistirolo è un materiale molto usato. Per imballaggi di oggetti ma anche di alimenti. Ma una volta scartato il nostro pacco o cucinata la carne comprata al supermercato, dove si butta? È uno di quei materiali che spesso finiscono nel bidone del residuo secco/indifferenziato. Soprattutto perché non sempre sappiamo come riciclarlo correttamente. Ma è davvero lì che si butta?

Vediamolo insieme.

Cos’è il polistirolo

Il polistirolo è una materia plastica che grazie alla sua resistenza a batteri e umidità viene usata per diverse applicazioni. Sia per imballaggi di prodotti fragili che per uso alimentare.

Può essere composto solo da materiali riconducibili alla plastica o da un mix di altri polimeri.

Ecco dove si deve buttare il polistirolo

Bisogna tenere sempre presente che alcune regole riguardo la raccolta differenziata cambiano di comune in comune. Quindi sempre meglio verificare con la ditta che si occupa dello smaltimento rifiuti.

Ma in generale il polistirolo va buttato nella plastica.

Esatto, niente bidone dell’indifferenziato. Bisogna fare delle distinzioni però:

a) Le vaschette di polistirolo per alimenti. Ad esempio quelle che si usano per confezionare la carne al supermercato. Necessitano di una pulizia prima di essere buttate nel contenitore della plastica.

b) Il polistirolo da imballaggio. Quello che si utilizza per proteggere da urti elettrodomestici vari.

Come riconoscere subito se va buttato nella plastica

Esiste un modo molto semplice per assicurarci che il polistirolo sia riciclabile nella plastica.

Ogni confezione riporta un codice preciso. Per legge è necessario che ogni materiale abbia un codice che ne renda subito riconoscibile la composizione.

Per il polistirolo, oltre al simbolo del riciclo delle tre freccette, c’è la dicitura “PS”. Questo garantisce che l’imballaggio sia fatto solo di polistirene (altro nome del polistirolo). E quindi si potrà conferire nella plastica.

Ed ecco dove si deve buttare il polistirolo. Ora che sappiamo che possiamo riciclarlo possiamo aiutare l’ambiente e anche evitare multe salate. Ricordiamo però che bisogna stare attenti alla sigla.

Ma se invece di buttarlo possiamo riutilizzarlo? Ecco alcune idee creative per riciclare il polistirolo.