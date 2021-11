Il profumo è uno degli accessori più amati per chi vuole essere elegante e raffinato. Se siamo amanti di questo prodotto è possibile che ne abbiamo un’ampia collezione e che la conserviamo per diversi anni.

Dobbiamo far, però, moltissima attenzione, perché i profumi sono oggetti delicati che vanno tenuti con cura. Dobbiamo assolutamente sapere che non tutti gli angoli della casa sono indicati per tenere i profumi, oggi vedremo perché.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un liquido delicato e fragile che va trattato con cura

Il profumo tende a danneggiarsi con il contatto con la luce. I raggi solari possono alterare la composizione chimica e fare invecchiare la fragranza. Dunque, un’esposizione prolungata alla luce diretta può fare perdere intensità e persistenza ai nostri amati profumi.

Un’altra cosa che potrebbe danneggiare i nostri profumi sono gli sbalzi di temperatura. Il cambio repentino di temperatura influisce irreversibilmente sulla struttura dei profumi e può mutare la fragranza in maniera evidente.

Ora che abbiamo visto cosa non deve succedere se teniamo alle nostre essenze vedremo quali sono i luoghi più indicati per conservarle nel migliore dei modi.

Ecco dove dovremmo conservare i profumi in modo che non perdano la fragranza

Se vogliamo che le nostre boccette siano perfette, dobbiamo assolutamente smetterla di conservarle nel bagno. Questo luogo della casa è sottoposto a continui sbalzi di temperatura e di umidità che possono danneggiare il profumo e renderlo meno buono.

Al posto del bagno possiamo pensare di tenere le nostre essenze in una stanza più fredda e buia. Possiamo posizionare una mensolina in un angolo lontano da finestre e caloriferi, in modo che i profumi si possano conservare nel migliore dei modi.

L’alternativa

Un’altra soluzione molto furba è quella di ricavare uno spazio per i nostri profumi all’interno di un armadio. Questo, infatti, è il luogo perfetto, perché buio, più freddo e al riparo da eventuali danni accidentali.

Dunque, ecco dove dovremmo conservare i profumi in modo che non perdano la fragranza. Ora che lo sappiamo avremo profumi intensissimi anche dopo mesi dall’apertura.

Approfondimento

in questo articolo abbiamo spiegato in che modo dire basta profumi che dopo due minuti non si sentono più se seguiremo questo semplicissimo consiglio.