L’estate 2022 è ormai entrata a regime sotto tutti i punti di vista. Dal meteo all’abbigliamento, dal lavoro alla scuola, dagli hobby alle incombenze quotidiane, in tutti è forte la voglia di evadere e partire. Dopo un anno di sacrifici nasce spontanea la voglia di vivere alcuni giorni in totale relax, magari immersi nella natura e a due passi dal mare.

Al riguardo, per i nostri Lettori abbiamo chiesto agli Esperti di Astrologia quale meta scegliere in base al proprio segno zodiacale. In sintesi, ecco dove andare in vacanza in Italia o all’estero nel 2022 secondo l’oroscopo.

Possibili destinazioni per Ariete, Toro e Gemelli

Gli arietini sono pieni di energia e adrenalina anche quando sono in vacanza. Niente di meglio di una meta che dia modo di organizzare escursioni in mare o in montagna, nell’entroterra o lungo la costa, etc. Oppure che preveda lo svolgimento di tante attività da vivere dall’alba alla sera (come un villaggio turistico).

Per i nati sotto il cielo del Toro è importante la qualità dei servizi come il cibo, la natura dei posti, l’arte, la pulizia dei posti, un mare cristallino, etc. Meglio puntare su mete che riguardino oasi, parchi, riserve naturali (anche marine) e similari.

Per i nati Gemelli, infine, la vacanza ideale è itinerante. Tradotto, no al luogo stantio per 7-15 giorni mentre sono da preferire i tour a tappe tipo la crociera, per esempio.

Ecco dove andare in vacanza in Italia o all’estero nel 2022 secondo l’oroscopo e in base al proprio segno zodiacale

Per il segno sognatore per antonomasia, il Cancro, la vacanza su un’isola è il luogo perfetto. Spiagge deserte, orizzonti sull’infinito, cene a lume di candela, si sposano bene con il segno. Per il quale, ricordiamolo, conta più la persona con cui condividere l’esperienza del viaggio rispetto alla destinazione in sé.

Per gli amici Leone la vacanza vuol dire tanta bella gente e tanto divertimento. Gallipoli, Ibiza, riviera romagnola, Costa Smeralda o Costiera Amalfitana sono mete ideali. Tanti potenziali incontri e tanta movida serale, il top della destinazione.

I nati sotto il segno della Vergine sono degli esploratori nati, per cui vanno preferite le destinazioni piene di natura, arte e luoghi da scoprire.

Da Bilancia a Sagittario

Per i nati Bilancia la vacanza va fatta lontano dai luoghi di massa e/o i viaggi organizzati. La vera escursione è quella fatta lontana dai riflettori o dal “tutto organizzato”. Per cui spazio a mercatini rionali, le visite fai-da-te, i posti insoliti, etc.

La vacanza perfetta degli amici Scorpione deve essere soprattutto alternativa in tutto e per tutto. Trekking, tour in bici o paesi fuori dai circuiti del turismo di massa, sono i punti cardine attorno cui organizzare la partenza.

Oceani, cascate, canyon, cieli stellati e laghi in altura sono il luogo ideale per fare vacanza per gli amici Sagittario. Anch’essi non amano le mete di massa mentre prediligono i grandi spazi e gli incontri diretti con le culture del posto che visitano.

I suggerimenti delle stelle per gli ultimi 3 segni zodiacali

Perfezionisti per indole, nulla può essere lasciato al caso per i nati Capricorno. Per essi l’importante è che ogni aspetto del viaggio sia curato nei dettagli, dalla valigia all’imbarco, dall’alloggio alle escursioni o alle attività da fare.

L’esatto opposto vale per gli Acquario, per i quali può bastare una roulotte per partire. La meta ideale potrebbe essere quella di una grande isola (Sardegna, Sicilia, Corsica, Malta, l’Irlanda o altre) tutta da scoprire. In alternativa va bene un gruppo di amici con cui partire in bici o in moto.

Infine per gli amici Pesci la destinazione deve contenere il giusto grado di misticismo. La destinazione deve dare modo di scoprire e divertirsi, ma anche rigenerarsi e di ritrovarsi. Tra le varie, va bene un viaggio a piedi lungo il Cammino di Santiago, oppure Assisi o la Giordania o il chiostro di un convento.

