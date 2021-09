Ultima spiaggia per trascorrere qualche giorno di vacanza fuori e per godere il sole tenue e gradevole di settembre. La mancanza di ressa e di sovraffollamento unitamente a temperature decisamente più sopportabili fanno sì che settembre sia il periodo ambito da molti. Fosse anche solo per un weekend. Per una pausa di ristoro di pochi giorni che rende meno impattante e traumatico il rientro a lavoro in tutta la sua dimensione immersiva. Tra l’altro, i prezzi si abbassano notevolmente e questo non è di poco conto.

Ecco dove andare in vacanza a settembre per pochi giorni e spendere poco

Scegliamo delle mete low cost che possono essere prese in considerazione per il nostro desiderio ancora vivo di buona gastronomia, cultura, sole e mare. Tra le altre proponiamo la Calabria con il suo mare intenso che attira e appassiona anche i più scettici. Paesaggi incontaminati, poco affollati, clima mediterraneo e ottimi prezzi fanno di questa regione una delle mete da preferire in Italia. Tutta da saggiare e conoscere anche la cucina locale col tocco piccante che non si nega quasi su nessuna pietanza.

Puglia garganica

Zona notoriamente molto calda, la Puglia garganica nel mese di settembre offre i suoi paesaggi migliori con temperature gradevoli. Questa zona permette di vivere un breve periodo di relax per la sua capacità di coniugare la passione per la vegetazione montana alla bellezza del mare. Ancora il sapore deciso del pescato in mare aperto, la tradizione culinaria che ne fa una delle cucine più rinomate d’Italia ed è sinonimo di una cultura locale. Un vissuto che trova radici in questo connubio singolare tra mare e montagna. Numerosi i borghi marini da visitare come Vieste, Peschici, Rodi Garganico. Luoghi capaci di lasciare traccia nei turisti provenienti da ogni dove.

Val di Noto

Per rimanere in Italia ecco dove andare in vacanza a settembre per pochi giorni e spendere poco. E non può mancare la Sicilia con una tappa obbligatoria nella zona di Val di Noto. Qui troviamo alcune tra le spiagge più belle e suggestive d’Italia con colori insoliti e un mare terso. Meraviglioso l’incontro con la gente siciliana, la cultura e la cucina del posto che dona sapori unici e indimenticabili. Da visitare città come Catania e Caltagirone, Modica e la piccola Noto. Ancora Ragusa e Sicli e l’imperdibile borgo barocco di Palazzolo Acreide.

All’estero in vacanza

Per le mete fuori Italia, sono da considerare la Croazia e la capitale del Portogallo, Lisbona. Quest’ultima è meta per un viaggio squisitamente culturale all’interno di una città forte delle sue radici dove moderno e antico si fondono in un singolare connubio. La Croazia invece è capace di donare delle singolari piscine naturali con i suoi atolli e le sue isolette. Una natura incantevole dai colori rari, ricca di cascate e scogliere che ne fanno una delle mete più ambite d’Europa. Non ci rimane che scegliere e partire per vivere in pieno un ultimo scorcio d’estate.