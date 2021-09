Ci piacerà sicuramente perché ci restituisce la sensazione che l’estate tarda a finire. Rappresenta un legame con la bella stagione che, diciamolo, è quella che maggiormente si presta agli eccessi, ai giochi di colore e alla luminosità a tutto tondo. Le ultimissime dal Mondo del beauty rendono conto dell’ombretto liquido, che è diverso dal glitter e dall’ombretto in crema. Inoltre, per la sua consistenza e formulazione in tutti i suoi colori ci renderà sempre luminose e sbarazzine a tutte le età.

Questo tipo di ombretto che ammalia spopolerà in autunno e sarà la tendenza del futuro

Si presenta con caratteristiche peculiari per la sua capacità di fondersi con la pelle e circondare lo sguardo con una tonalità del tutto originale. Basta una pennellata per creare un effetto che attirerà la curiosità di tutti quanti coloro che incrociano il nostro sguardo, un tocco leggero formulato per fondersi con le palpebre senza sbavature. La base della composizione, infatti, è di acqua e poi in base ai brand (marche) possiamo scegliere quelli con burro di mango, avocado e rosa canina. Per la peculiarità della tipologia di ombretto il consiglio è di sceglierne uno di qualità e informarci tramite la commessa in profumeria sulle caratteristiche del prodotto. Per chi poi soffre di allergie, è bene anzi necessario conoscere tutti gli ingredienti e confrontarsi col personale responsabile.

Una bellezza bizzarra

Gli ombretti liquidi possono essere brillantinati, metallizzati o opachi e rappresentano la base perfetta per ogni tipo di look. Fondamentale scegliere la base in linea con l’iride. Ad esempio, se abbiamo occhi verdi, gli esperti del beauty ci suggeriscono ombretti liquidi viola, aranciati o metallizzati. Per mettere due tonalità di ombretti liquidi basta il pennello giusto e poi dobbiamo procedere a sfumare. Teniamo conto che l’ombretto liquido è per un look e un make up che dà le spalle alla neutralità perché è senza dubbio uno stile che ci rende ben visibili.

Come metterlo

Questo tipo di ombretto che ammalia spopolerà in autunno e sarà la tendenza del futuro e per stenderlo dobbiamo considerare alcuni fattori. Innanzitutto, l’ombretto liquido ha una consistenza maggiore rispetto a quella del classico in polvere e di questo dobbiamo tener conto. Infatti, è importante non mettere troppo prodotto e soprattutto dobbiamo procedere a stratificare. Inoltre, si asciuga molto velocemente e dobbiamo tenerne conto per sfumare subito e battere i tempi. Anche la scelta del pennello fa la sua parte e questo dovrà essere con setole piatte e sintetiche soprattutto se optiamo per un brillantinato. Se invece scegliamo un liquido opaco, il pennello dovrà essere più ampio e lo alterniamo con uno più stretto. È certamente da provare per un’occasione in cui vogliamo osare, dare un po’ di tono e vivacità al volto.