Sarà vero amore per Pesci e Gemelli? Ottobre ci dá la risposta tra soldi e serenità

Segni zodiacali, stelle e pianeti sono spesso al centro dei nostri pensieri. Se l’estate è stata un po’ tormentata non bisognerà preoccuparsi perché l’autunno si prospetta molto più sereno.

La stagione autunnale è appena iniziata ma le buone notizie si stanno già riversando su molti segni zodiacali. Per alcuni, infatti, l’estate è stata un vero trauma. Da un lato amori che se ne sono andati e dall’altra soldi persi. Periodi talmente bui da non lasciare un attimo di tregua, per questo tanti non aspettano altro che terminare questo orrendo 2023.

Tuttavia, con l’arrivo di ottobre le stelle potrebbero smettere di accanirsi nei confronti di segni zodiacali come, per esempio, i Gemelli e i Pesci. Nell’oroscopo di oggi si tratterà proprio di questi due segni zodiacali molto distanti e diversi tra loro. Alcuni problemi, tuttavia, rimarranno in ambito sentimentale. Meglio non demordere perché anche i momenti più bui possono trasformarsi in occasioni per migliorare e dare il meglio di sè.

Sarà vero amore per Pesci e Gemelli?

I nati sotto il segno dei Gemelli saranno protagonisti di un vero e proprio cambio di rotta. Per superare i problemi lavorativi ed economici che li affliggono dalla scorsa primavera i Gemelli dovranno mettersi d’impegno. Evitare spese eccessive e, soprattutto, dispute potrebbe essere un buon inizio per riuscire ad ottenere il meglio. Il mese di ottobre sarà favorito dall’influsso benevolo di Marte e di Mercurio. I più accorti potrebbero davvero guadagnare moltissimi soldi grazie a investimenti attenti.

Per chi vuole cambiare lavoro sarà questo il momento più opportuno ma attenzione a lasciare il vecchio se non si hanno sicurezze per quello che verrà. Promozioni in arrivo per chi le sta aspettando da tanto tempo. Per quanto riguarda il lavoro le proposte più interessanti arriveranno nei primi giorni del mese di ottobre. In campo sentimentale, invece, potrebbe sorgere un po’ di nervosismo, questo non è legato all’assenza di amore ma ad una mancanza di comunicazione che potrebbe portare a delle rotture impreviste. I giorni peggiori potrebbero essere quelli tra il 15 e il 16 ottobre.

Pesci

Per i pesci invece ottobre sarà un mese in discesa. Le novità saranno molte anche grazie al all’influsso benefico di Marte. I più speranzosi riusciranno ad ottenere quello che desiderano. Le condizioni lavorative dei Pesci, poi, potrebbero migliorare grazie ad un vero e proprio colpo di fortuna. Attenzione, però a non farsi sfuggire la buona sorte che, spesso, va assecondata. L’impegno dovrà essere molto tenendo conto delle incombenze a cui si andrà incontro. In molti non sono più disposti ad accettare mancanza di rispetto o soprusi da parte di falsi amici o superiori. Ottobre porterà amore e sentimenti nella vita dei Pesci. Sinceritá e ottimismo sono il fulcro di questi momenti per non farsi abbattere neppure nelle difficoltà. Quindi, per capire se sarà vero amore per Pesci e Gemelli sarà bene vivere intensamente il mese di ottobre.

Lettura consigliata

Come scegliere la carne per preparare il vitello tonnato spendendo meno soldi