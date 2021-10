Con l’avvicinarsi della festività di Ognissanti, molti di noi stanno cercando di organizzare un viaggetto. Quindi stiamo cercando le migliori mete per passare tre o quattro giorni in mezzo a relax, cultura e buon cibo. Per fortuna, i luoghi in cui andare sono tanti, sia all’estero che in Italia.

Oggi, in particolare, consigliamo una città davvero splendida, che ha tanti luoghi di interesse che dobbiamo visitare e che, per fortuna, garantisce anche della cucina eccellente. Dunque, ecco cosa visitare e dove mangiare a Torino per un favoloso weekend ad Ognissanti.

I molti luoghi d’interesse

Torino è una città dalla grande e lunga storia, che possiamo conoscere passeggiando per le sue vie del centro. Il capoluogo piemontese è stato, infatti, la prima capitale dell’Italia unita ed è la città d’origine di tanti simboli italiani. Dalla FIAT al cioccolato gianduia, passando per il vermouth, Torino ha dato i natali a tante icone indimenticabili.

Se ci troviamo in città ad Ognissanti, consigliamo di visitare due musei, ovvero quello Egizio e quello dell’Automobile. Il museo Egizio, in particolare, è, dopo quello del Cairo, il più grande al Mondo dedicato alla civiltà nata sul Nilo.

Anche una semplice passeggiata per le vie di Torino ci lascia a bocca aperta. Noi consigliamo di partire dalla stazione di Porta Nuova e andare verso piazza Castello, passando per via Roma e piazza San Carlo. Poi, da piazza Castello si può andare lungo via Po, fino a piazza Vittorio Veneto. Nel tragitto, fermiamoci ad ammirare palazzo Madama e la celebre Mole.

Dopo questa lunga camminata, possiamo andare a cenare in pieno centro. Ci sono tanti ristoranti eccellenti a Torino e noi ne consigliamo due in particolare. Entrambi sono presenti sull’autorevolissima Guida Michelin.

Iniziamo con Contesto Alimentare, ristorante che rielabora i sapori del Piemonte in maniera molto originale. Possiede il simbolo di “Bib Gourmand” della Guida, che indica ottima cucina ad un prezzo contenuto. Si trova a poca distanza dalla stazione di Porta Nuova

Per chi, invece, vuole un ristorante con una stella Michelin, consigliamo il ristorante Del Cambio. Si tratta di uno dei ristoranti più conosciuti di Torino, con un’offerta che combina modernità e tradizione e una cantina ricchissima. Del Cambio è anche un luogo con una lunga storia, è stato fondato nel 1757. Si trova nella suggestiva piazza Carignano, a due passi da piazza Castello.