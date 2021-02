Come ben sappiamo sono disponibili sul mercato tantissimi prodotti che ci aiutano a mantenere ordinata e profumata la nostra casa. Parliamo di strumenti utilissimi che vengono specificatamente venduti per combattere batteri e sporcizia. Oltre a questi però, è importante sapere anche come proteggere la propria abitazione dallo sporco con altri metodi, certamente più naturali ed economici. Infatti ecco cosa succede se mettiamo due bucce di pompelmo in un cassetto.

Un odore sgradevole

Ci sono alcuni ambienti che, più di altri, tendono a rilasciare un odore sgradevole. Parliamo di spazi che sono solitamente chiusi, come ad esempio armadi e cassetti. Le cause possono essere diverse, primo fra tutti l’eccesso di umidità. Qualunque sia il motivo, andiamo a svelare una soluzione che probabilmente in pochissimi conoscono, ma che restituirà alla casa un ottimo profumo. Dunque ecco cosa succede se mettiamo due bucce di pompelmo in un cassetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un ottimo aroma

Le bucce degli agrumi possiedono tantissime proprietà, e non parliamo solamente di vantaggi legati all’alimentazione. Si presentano infatti anche come ottimi profumatori naturali, basta solamente saperle utilizzare. Il metodo che andremo a svelare è tanto semplice quanto utile. Dunque una volta sbucciato il pompelmo, non gettiamo le bucce ma conserviamole. Inseriamole all’interno di una bustina per alimenti di plastica, e sigilliamo il tutto per bene.

A questo punto mettiamo la nostra bustina all’interno del cassetto da cui vogliamo eliminare i tanto fastidiosi cattivi odori. Attendiamo qualche ora e, come per magia, saremo già in grado di notare i risultati. Le bucce di pompelmo infatti con il passare dei minuti andranno a rilasciare l’ottimo profumo di cui è famoso questo frutto. Come conseguenza, tutti i forti odori che interessavano il cassetto toglieranno il disturbo una volta per tute. In questo modo, quando lo apriremo sentiremo uno squisito aroma di pompelmo, invece che la sgradevole presenza di muffa e umidità. Provare per credere.