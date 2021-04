Come abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi anni, l’inizio della primavera tende sempre un po’ ad aspettare prima di farsi notare. Ed infatti anche questo aprile si presenta come ballerino, caratterizzato soprattutto da piogge, sparse per tutto il paese. Dunque, ancora per un po’ di tempo, speriamo per poco, dovremo affidarci a felpe, giacche, e scarpe impermeabili. Nella fiducia e nella speranza che già nelle prossime settimane potremo iniziare a goderci la bella stagione.

Vento e pioggia

Se dunque la stagione delle piogge continuerà a farci compagnia ancora per un po’ di tempo, anche i disagi che questi fenomeni solitamente causano non ci abbandoneranno. Terrazzi allagati, finestre sempre chiuse causa freddo e vento, e chi più ne ha più ne metta. Per questo motivo tra poco sveleremo un rimedio a dir poco affascinante. In grado proprio di risolvere uno dei problemi legati a questo meteo imprevedibile. Così da essere pronti anche per il prossimo autunno. Dunque, ecco cosa succede se infiliamo un calzino pieno di ghiaia nelle scarpe prima di dormire.

Un’ottima risorsa

Quando torniamo a casa dopo una giornata pesante passata sotto la pioggia c’è una cosa che più delle altre proprio non riusciamo a sopportare. Ovvero il fatto di avere le scarpe completamente bagnate. È molto importante però non lasciare che rimangano tali, altrimenti sarà matematico che poche ore dopo inizieranno a rilasciare odori sgradevoli. E proprio perché comprendiamo quanto mettersi ad asciugarle sia l’ultima cosa che si voglia fare in quel momento, consigliamo di procedere come segue. Infatti, ecco cosa succede se infiliamo un calzino pieno di ghiaia nelle scarpe prima di dormire.

Per assorbire l’acqua depositatasi nelle scarpe suggeriamo di affidarsi all’ottimo potere assorbente della ghiaia. Specialmente quella che troviamo nelle lettiere dei nostri amici felini. Difatti si rivela un ottimo materiale per riuscire ad asciugare le calzature non solo dalla pioggia, ma anche dal sudore. Per servirsene non dovremo far altro che riempire un calzino di ghiaia, lasciarlo all’interno della scarpa e andare a dormire. La mattina successiva potremo tranquillamente indossare nuovamente lo stesso paio, in quanto sarà perfettamente asciutto. Non ci resta che provare e vedere se funziona.