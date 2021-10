Molto spesso pensiamo che basta eliminare le cimici da casa per risolvere il problema. Ma è importante andare alla radice delle cose e capire da dove vengono. Per farlo, però, bisogna conoscere il loro comportamento e il loro modo di vivere. E allora, ecco il luogo segreto dove le cimici depongono le uova e noi dobbiamo assolutamente conoscerlo. Perché alla fine se sappiamo dove vengono deposte le uova, possiamo evitare che queste raggiungano casa.

Le cimici della casa

Quando sentiamo parlare di questo insetto subito pensiamo a quelle verdi. Quelle che troviamo vicino le finestre e che se schiacciamo puzzano. La puzza è la loro forma di difesa. Infatti emanano questo odore perché vogliono far passare la fame al loro predatore. La cosa migliore da fare quindi è prendere un pezzo di carta e accompagnare la cimice fuori di casa, evitiamo di ucciderla perché puzzerà. Le cimici in natura, proprio per la puzza, hanno pochi nemici, i quali invece preferiscono le loro uova. Ma dove depongono le uova?

Ecco il luogo segreto dove le cimici depongono le uova e noi dobbiamo assolutamente conoscerlo

Per capire bene questo insetto puzzolente è dunque importante capire anche come vive. Le cimici sono degli insetti che cercano rifugio al caldo, motivo per cui le troviamo in casa. Ma dove depongono le uova?

Le cimici sono fitofaghe, ovvero si nutrono della parte verde, della linfa, delle piante su cui depongono le uova, che sono tantissime ogni volta. Amano particolarmente i pomodori, i legumi e le nocciole. Quindi se abitiamo in campagna e abbiamo ad esempio un orto, è importante sapere che se abbiamo le cimici in casa è perché potrebbero aver deposto le uova sulle piante di pomodori. Quindi è importante prendersi cura di queste piante e in caso rimuovere le uova.

Per la casa cosa possiamo fare?

Il modo migliore per evitare che le cimici entrino in casa, e depongano le uova magari in qualche angolo della casa, è quello di mettere le zanzariere. Con questo strumento alle finestre e alle porte, nessun insetto entrerà più in casa. E ovviamente non sono utili solo contro le cimici, ma lo sono anche nei confronti delle zanzare, oppure delle api e vespe. Soprattutto delle fastidiosissime mosche. E comunque se pensavamo di esserci liberati delle zanzare, in Italia ci sono quelle che resistono all’inverno.

