Tra i documenti personali e a disposizione del cittadino vi rientra di diritto la tessera sanitaria (TS). Essa viene rilasciata ai cittadini che hanno diritto alle prestazioni erogate dal SSN, il Servizio Sanitario Nazionale. Con la TS egli beneficia dei servizi sanitari pubblici (visite mediche, farmaci, esami, etc) e comunica il codice fiscale nei casi previsti dalla Legge.

Infine, sempre in tema di salute ma distinta dalla TS, ricordiamo che nel prossimo 730 precompilato si potranno detrarre molte spese sanitarie.

Come si ottiene la tessera sanitaria

Questo documento è gratuito ed emesso al verificarsi di due circostanze. In primis, il cittadino ha un codice fiscale attribuito dall’Agenzia delle Entrate (AdE). Inoltre è iscritto all’ASL di competenza territoriale, la quale deve trasmettere i dati al “Sistema tessera sanitaria”.

La TS vale in genere 6 anni e in prossimità della scadenza il Sistema Tessera Sanitaria ne emette in automatico una nuova. Infine la procedura invia la nuova TS all’indirizzo di residenza del cittadino che risulta nell’Anagrafe Tributaria.

Ecco cosa fare senza tessera sanitaria in farmacia o se la tessera è sbagliata o smarrita e rubata

Vediamo adesso un piccolo prontuario di soluzioni a possibili fattispecie della vita reale.

Il primo caso che analizziamo è quello della TS contenente errori anagrafici. Si pensi a un nome e/o cognome sbagliato, una data di nascita con numeri errati o invertiti, etc. In questi casi basta rivolgersi presso un ufficio AdE muniti di un documento di identità personale (in corso di validità) e procedere con la richiesta di rettifica.

In altre circostanze può invece capitare di ritrovarsi in farmacia per comprare un farmaco e si è sprovvisti di TS. Nel caso delle prestazioni a carico del SSN, la farmacia può attingere il codice fiscale dell’assistito direttamente dalla ricetta. Il riferimento è sia a quella elettronica quanto alla classica ricetta rossa.

Per le prestazioni fuori dal perimetro del SSN, può essere il cittadino a comunicare al farmacista il suo CF. Dunque, ecco cosa fare senza tessera sanitaria in farmacia e risolvere in merito al proprio CF.

Infine può esserci il caso in cui la TS sia scaduta e si necessiti comunque di assistenza sanitaria. Nessun problema, perché si tratta di prestazioni garantite esibendo la ricetta, a prescindere dal fatto che la tessera sia scaduta.

Se scaduta, smarrita o rubata

Arriviamo infine al caso in cui la TS risulti rubata o smarrita o deteriorata. In tutti questi casi occorre richiedere e ottenere un duplicato del documento, ossia riavere una nuova TS.

Nel caso di furto o smarrimento è necessario presentare una denuncia (di furto o smarrimento) presso le Autorità competenti.

In merito alla richiesta in sé del duplicato, invece, il cittadino ha diverse opzioni tra cui scegliere:

richiederla online tramite il portale AdE;

procedere tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o email, sempre indirizzata all’Agenzia;

richiederla online presso il servizio web del portale dedicato, ossia il sito del Sistema tessera sanitaria;

rivolgersi alla propria ASL;

recarsi di persona presso gli uffici AdE del proprio territorio.

Approfondimento

Queste famiglie con ISEE fino a 18.120,63 euro accedono al Bonus idrico integrativo entro 6 mesi dalla domanda