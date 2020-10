Un altoparlante intelligente cosa fa? A cosa serve? E come funziona? Ci riferiamo, nello specifico, ad un dispositivo che è comunemente noto come smart speaker. E che è sempre più diffuso e presente non solo nelle abitazioni. Ma pure nei luoghi di lavoro.

Allora, ecco cosa fa, a cosa serve e come funziona un altoparlante intelligente. Uno smart speaker non è altro che un dispositivo basato sui comandi e sull’assistenza vocale. In pratica l’altoparlante intelligente è in grado di comprendere il linguaggio umano. E quindi è in grado di fornire risposte a delle domande. Formulate appunto tramite comandi vocali.

Ecco cosa fa, a cosa serve e come funziona un altoparlante intelligente

Ma perché lo è? Lo speaker è intelligente in quanto il nucleo del software che lo fa funzionare è basato sull’intelligenza artificiale. Il che significa che al crescere dei comandi vocali impartiti lo smart speaker cosa fa? L’altoparlante è in grado nel tempo di fornire dati, informazioni e risposte non solo sempre più precise. Ma pure sempre più in linea con le proprie preferenze. In quanto l’intelligenza artificiale permette all’altoparlante di apprendere.

Ecco cosa fa, a cosa serve e come funziona un altoparlante intelligente. Lo smart speaker serve per ascoltare musica. Per le ultime notizie e per le previsioni del tempo per esempio. Ci sono inoltre gli altoparlanti intelligenti con il display. Ed in questo caso si possono pure impartire comandi vocali per riprodurre un video.

Per vedere foto, ma anche film, serie TV ed eventi sportivi. In più i migliori smart speaker in commercio permettono pure di fare acquisti online. Sempre e solo utilizzando i comandi vocali. Per esempio, per ordinare cibo a domicilio dal proprio ristorante preferito.

Come funziona un altoparlante intelligente e cosa può comandare

Riguardo a come funziona un altoparlante intelligente, c’è da dire che ci sono dei comandi vocali predefiniti. Il che significa che per ottenere una determinata risposta o risultato occorre cosa? Che la domanda sia formulata e sia impostata in un certo modo.

Inoltre, essendo intelligente, l’altoparlante può essere utilizzato pure per funzioni di smart home. Per esempio, per accendere e per spegnere le luci del soggiorno. Ed anche per dare comandi vocali agli elettrodomestici. Questo significa che basta usare solo la voce per far partire la lavatrice.