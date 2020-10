Siete stufi di salire sulla bilancia e vedere quel numero sempre in crescita? Cercate di non cedere al pericolo delle abbuffate? Disertate gli aperitivi con amici per paura di cadere in tentazione? State tranquilli, a tutto c’è una soluzione. La prima naturalmente è rivolgersi a un buon dietologo che vi strutturi una dieta su misura. Ma se per mille motivi non siete pronti, qui ci sono dei piccoli passi per cominciare a vedere un miglioramento della vostra condizione. Sono qui svelati quattro trucchi per mantenersi in linea senza sacrifici

Quattro trucchi per mantenersi in linea senza sacrifici

Bere molta acqua

L’idratazione è fondamentale per il buon funzionamento del vostro corpo. Infatti elimina le tossine, riduce la ritenzione idrica e il senso di fame. Proprio quest’ultimo spesso tende ad ingannare: può essere causato da stress, tristezza o semplicemente da noia. Un buon rimedio per non buttarsi subito sul cibo è riflettere sulle cause di questa sensazione e capirne l’origine. Poi provate a bere un bicchiere d’acqua. Se avete ancora voglia optate per una mela. Se l’idea di mangiare un frutto, non vi soddisfa allora non è vera fame.

Ridurre il consumo di olio

Un solo cucchiaino contiene circa 45 calorie, un introito che per quantità è equivalente alla nutella. L’olio però è sicuramente più insidioso dei dolci perché è un alimento necessario all’internodel proprio regime alimentare. Eliminarlo infatti sarebbe un grosso sbaglio dato che rappresenta un’ottima fonte di grassi. La soluzione quindi è dosarlo, usarlo solo a crudo e evitarlo se non è strettamente necessario. Per esempio togliendo quest’alimento dal soffritto, si risparmierebbero un sacco di calorie senza togliere nulla in termini di gusto.

Masticare molto lentamente

Sembra un’indicazione banale, ma non lo è affatto. Si dice infatti che “la prima digestione avviene in bocca”. Nulla di più vero. I denti tramite la masticazione, oltre a facilitare il processo digestivo, fanno registrare al cervello il senso di sazietà. Questo non avviene se deglutite grandi bocconi, senza spezzettarli a dovere.

Via libera alle verdure

Le verdure rappresentano un alimento pieno di fibre, altamente saziante e con un apporto calorico irrisorio. Un buon compromesso è sbizzarrirsi con la fantasia e usarle come abbinamento per impreziosire i primi piatti. Ad esempio perché accontentarsi di una semplice pasta al pesto, quando si possono anche aggiungere dei fagiolini? Questo abbinamento, insieme alle patate infatti è tipico dell’originale ricetta ligure. In questo caso meglio evitare i tuberi, in quanto nutrizionalmente sono classificabili come carboidrati.

