Si apre una settimana importante per i mercati finanziari, che devono fare fronte a una serie di avvenimenti decisivi per il futuro dell’economia. Ecco gli eventi che possono influenzare i prezzi delle Borse questa settimana e cosa può accadere nella seduta di oggi, soprattutto in Piazza Affari. Se volete sapere cosa può succedere questa settimana, ecco l’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Gli eventi che possono influenzare i prezzi delle Borse questa settimana e cosa può accadere nella seduta di oggi

Questa settimana saranno due le notizie che potranno influenzare l’andamento delle Borse. Sicuramente Wall Street sarà condizionata dalle condizioni del Presidente Trump. E’ oramai noto che lui e la First Lady sono positivi al Covid. Il Presidente USA è stato, per precauzione, ricoverato in un ospedale militare, per stare sotto osservazione.

Come si evolverà il mercato nei prossimi mesi?

Questa notizia ha condizionato la seduta di venerdì di Wall Street e condizionerà sicuramente l’andamento della Borsa per tutta la settimana. E probabilmente non in modo positivo.

Un andamento incerto o negativo della Borsa USA, non faciliterà l’andamento dei prezzi delle Borse europee. Anche se questo fenomeno non è scontato. Infatti le Piazze del Vecchio Continente, venerdì hanno reagito compostamente alla notizia della positività al coronavirus del Presidente Trump.

Possibile slittamento degli arrivi dei fondi del Recovery Plan

In realtà è un’altra la notizia che potrebbe impattare negativamente sui listini del Vecchio Continente. Da Berlino, che ha la presidenza di turno della UE fino a dicembre, è partito un allarme verso l’Europa. E’ probabile che i tempi di arrivo dei fondi del Piano Ricostruzione possano allungarsi. Il motivo è il ritardo sulla ratifica dell’accordo da parte dei 27 paesi UE. Se i fondi arriveranno in ritardo ci saranno inevitabili negative conseguenze sulla ripresa della crescita economica in Europa.

In mezzo a questo incrocio di notizie non positive, Piazza Affari inizia una nuova settimana con alle spalle una ottava di quasi immobilità. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) nelle ultime 4 sedute ha praticamente chiuso sullo stesso livello, appena sopra quota 19.000 punti. Questo è il nuovo baluardo di difesa dei prezzi.

Per oggi, e per la settimana, i due livelli da tenere in considerazione sono al rialzo 19.250 punti e al ribasso 18.750 punti circa.

Chiusure di seduta sopra la soglia dei 19.250 punti permetteranno allunghi dei prezzi fino a 19.500 punti. Al ribasso, una discesa sotto 18.750 punti, potrà fare scendere l’indice fino in area 18.500 punti. Una chiusura settimanale sotto questo livello porterà a una nuova fase ribassista.

