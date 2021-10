Il ponte di Ognissanti si avvicina e sarà un’occasione per molti per godersi questo weekend lungo alla scoperta dei luoghi incantati dell’Italia.

C’è chi si sposterà in macchina o in treno e si gusterà i continui cambi di paesaggio dal finestrino e chi invece volerà immerso tra le nuvole.

Tuttavia, l’obiettivo finale sarà comunque quello di raggiungere una città, un borgo, un piccolo paesino dimenticato e visitarlo da cima a fondo.

Ma cosa dovremmo aspettarci dal meteo? E come potremmo vestirci per essere pronti a tutto senza rinunciare alla nostra visita?

Andiamo proprio a scoprirlo leggendo questo articolo.

Ecco cosa dovremmo aspettarci dal meteo per il ponte di Ognissanti e come vestirci per le nostre escursioni

Per quanto riguarda il meteo durante questo ponte che ricomprende anche Halloween, le anticipazioni ci riserverebbero un vero e proprio scherzetto senza neanche l’ombra di un dolcetto.

Infatti, i meteorologi parlerebbero di un ottobre che fino alla fine si dimostrerà un mese pieno di giorni estremi, tra sole caldo e improvvise piogge.

Sembra, poi, che per l’ultimo weekend del mese, arriverà in Italia un flusso di perturbazioni dall’Atlantico.

Gli esperti parlano di “Depressione d’Islanda” e cioè un’area di bassa pressione che dalla Groenlandia e dalle Isole Britanniche dirigerà il maltempo verso lo stivale.

Il risultato?

Potrebbe essere un ponte di Ognissanti più bagnato e umido del solito.

Inoltre, anche le temperature potrebbero subire un drastico abbassamento tanto che si parla già di prime nevicate.

Nonostante ciò, sperando che le cose non peggiorino, per non rinunciare ai nostri progetti dovremmo organizzarci al meglio.

E con questo stiamo parlando dell’abbigliamento, uno dei principali alleati per combattere freddo e pioggia.

Andiamo, quindi, a scoprire come potremmo vestirci per affrontare al meglio le nostre escursioni, rimanendo all’asciutto.

Un consiglio dalle nostre nonne

Potremmo, innanzitutto, seguire un consiglio che viene dalle nostre nonne e che ci potrebbe già suonare familiare: vestirsi a cipolla.

Ebbene sì, questo potrebbe essere il trucchetto ideale per affrontare la nostra gita e reagire prontamente a qualsiasi sbalzo termico.

Potremmo partire da una maglia a maniche corte per mete più calde o in alternativa da una camicia e aggiungerci una felpa o un maglioncino.

Definire il look

Poi, potremmo completare il sopra con un classico giubbino antivento oppure con un trench impermeabile.

Non dovremmo dimenticarci, però, di scegliere un capo dotato di cappuccio che in molti casi risulta più pratico dell’ombrello.

Inoltre, per riparare le gambe potremmo valutare il classico jeans da abbinare ad un pantalone di cerata per il meteo più estremo.

Per quanto riguarda le scarpe, potremmo optare per uno stivaletto in pelle oppure una sneaker da passeggio o più tecnica.

Infine, non dovremmo dimenticarci degli accessori: sciarpa, cappello e guanti.

Per quanto riguarda la borsa, potrebbe essere utile optare per una tracolla, più maneggevole e facile da riparare in caso di pioggia. Valide alternative potrebbero essere il marsupio o uno zainetto impermeabile.

Ecco, allora, cosa dovremmo aspettarci dal meteo per il ponte di Ognissanti e come vestirci per le nostre escursioni e contrastare vento, pioggia e umidità.

