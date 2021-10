Tra poco sarà la Festa di Ognissanti e quest’anno il primo novembre cade proprio di lunedì. Cosa significa questo? Che avremo finalmente un weekend lungo. E come trascorrerlo se non prenotando un piccolo viaggio?

Recentemente si è parlato della piccola cittadina francese di Colmar da visitare per una vacanza fuori dai confini nazionali. Inoltre, abbiamo detto che è possibile passare delle piacevoli e rilassanti vacanze low cost nelle 10 città più economiche di tutta Italia. Insomma, dentro o fuori dallo Stivale, possiamo approfittare delle bellezze che il Mondo ci offre e uscire anche e solo per poco dalla nostra realtà.

Se però le nostre finanze non ci consentono di prenotare alberghi a 5 stelle e voli in prima classe, come possiamo fare? Siamo destinati a restare a casa o a spostarci al massimo nel Comune di fianco al nostro? Mah no ed ecco svelato come partire con pochi euro.

Occhio a queste strepitose offerte di volo da Napoli e Roma in scadenza domani

La compagnia aerea low cost Ryanair ha previsto tantissime offerte speciali per volare nel periodo autunnale. C’è tempo fino al 20 ottobre per prenotare voli ad un prezzo stracciato nel periodo compreso tra il 23 ottobre ed il 6 novembre.

Cominciamo dall’aeroporto di Napoli, distinguendo tra mete italiane e straniere. Le partenze più convenienti in Italia sono:

Verona, a partire da meno di 5 euro;

Alghero, a partire da meno di 8 euro;

Cagliari, Palermo e Venezia Marco Polo a partire da meno di 10 euro.

Per quanto riguarda l’estero, ecco le città con i prezzi più bassi:

Bucarest e Londra, a partire da meno di 8 euro;

in Spagna e sempre a meno di 8 euro, possiamo viaggiare a Minorca e Palma;

in Grecia, al medesimo costo troviamo Corfù e Mykonos.

Da Roma Fiumicino e Roma Ciampino

Le mete italiane più economiche con voli in partenza da Fiumicino sono:

Bari, Brindisi e Catania a meno di 5 euro;

Palermo a meno di 10 euro.

Per l’estero, invece, troviamo:

Malta e Zacinto a meno di 8 euro;

Santorini a meno di 10 euro.

E Ciampino? Ecco le offerte più vantaggiose per le città italiane e straniere:

Trapani a meno di 8 euro;

Fez e Suceava a meno di 5 euro;

le greche Corfù, Kos e Chania (La Canea) a meno di 8 euro.

Occhio a queste strepitose offerte di volo da Napoli e Roma in scadenza domani, un’occasione imperdibile per una vacanza da urlo.