Ecco cosa devi fare se il tuo cane soffre quando esci da casa senza di lui

Chi ha un cane sa bene che è come avere un figlio. Anche i nostri amici pelosi possono soffrire il distacco ed avere disturbi d’ansia.

Senza rendertene conto potresti essere tu ad aumentare le sue paure e la sua depressione.

In questo articolo vedremo insieme quali comportamenti possono aiutarlo a stare meglio ed insegnargli che la separazione temporanea non è una tragedia. La condotta del tuo cane ti può portare a dire e fare cose sbagliate. Per ottenere dei risultati occorre essere inflessibili in alcuni casi. Vediamo come.

Ecco cosa devi fare se il tuo cane soffre di ansia da separazione

Il cane deve imparare a stare senza di noi? Allora dobbiamo iniziare ad abituarlo alla nostra assenza quando siamo in casa.

Ti piace essere seguito ad ogni tuo passo dal pelosetto scodinzolante. Ma per lui è più utile creare dei distacchi di qualche attimo anche durante la vita domestica. Quando ti sposti in un’altra stanza evita che ti segua chiudendo la porta. Sicuramente all’inizio piangerà o richiamerà la tua attenzione, ma non devi cedere. Solo quando avrà smesso di guaire potrai aprire e ricompensarlo con il suo snack preferito.

Ricongiungiti con lui solo per pochi istanti e poi crea nuovamente il distacco chiudendo ancora la porta.

Come abituare il cane a stare da solo in casa

Se il nostro amico a quattro zampe non è abituato a star solo, oltre a soffrire potrebbe fare danni in casa. È opportuno intervenire subito con atteggiamenti adeguati.

Dopo aver creato il distacco restando nella stanza accanto, dovremo uscire di casa senza di lui ma inizialmente solo per pochi minuti.

Il tempo si allungherà pian piano quando ti renderai conto che lo stato del tuo cane migliora. Ma ci sono delle cose che non dovrai mai dirgli prima di uscire, perché potresti perdere tutti i vantaggi fin qui conquistati.

Prima di andar via non devi fargli troppe coccole. Questo lo destabilizzerebbe e gli farebbe soffrire maggiormente il distacco. Il cane capirà dai tuoi gesti che stai per andar via e saprà che, se non prendi il guinzaglio, lui non verrà con te.

Quali parole non dire prima di uscire e cosa fare al rientro

L’empatia che si crea con il tuo cane gli consente di capire il senso delle tue parole seppure non ne comprenda il significato. Anche il tuo tono è un chiaro messaggio per lui. Dovresti quindi astenerti dal pronunciare frasi del tipo “amore torno presto, fai il bravo”. Queste parole provocherebbero soltanto del dispiacere al tuo amico fedele. Le sue emozioni sono pure e sincere, senza alcun filtro. E lui dovrà imparare a dominarle. Al tuo rientro sicuramente sarà emozionato e trepidante, aspettandosi immediatamente un tuo cenno. Ecco cosa devi fare se il cane scodinzola contento e ti saltella intorno abbaiando di felicità: devi ignorarlo! È difficilissimo ma devi sforzarti per qualche minuto di non corrispondere le sue affettuosità.

Trascorsi quegli interminabili minuti potrai finalmente dedicarti a lui. Questi rituali renderanno il tuo cane più sicuro e sereno. Anche se inizialmente sembrerà arduo, i risultati si vedranno e la vostra convivenza sarà migliore.