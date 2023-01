Potremmo beccarci una brutta denuncia quando buttiamo queste cose dal balcone. E capita spesso

Quella di buttare giù oggetti dal balcone è una pratica comune a molti. Pensiamo che, tanto, male non faranno e, al massimo, finiranno per terra. Il problema, però, non è solo che potrebbero finire in testa alle persone, ma anche sui balconi altrui. Dovremmo evitare anche qualcosa che facciamo ogni giorno. Ecco cosa si rischia.

A Capodanno, magari, qualcuno avrà tenuto fede all’usanza di buttare dalla finestra qualcosa di vecchio. Sperando, dopo aver controllato che sotto non stesse passando nessuno. Anche perché è successo più volte che qualcuno si facesse male, ricevendo in testa degli oggetti.

Che non si debba fare non servirebbe nemmeno sottolinearlo. Però, come sempre, a Capodanno perdono un po’ tutti il senso della misura e si lasciano andare, complice anche l’alcol, a gesti sbagliati. Peccato che questa azione la si faccia anche durante l’anno.

Ecco cosa succederebbe se venissimo denunciati per questa azione abituale

Buttare oggetti dal balcone, purtroppo, succede spesso. Più di quanto si possa immaginare. Per fortuna, chi compie questa azione disdicevole può essere punibile dalla legge. Che uno, poi, un poco se lo immagina. Se io dovessi buttare qualcosa che finisce in testa a qualcuno sarebbe, ovviamente, reato e si finirebbe per ricevere una giusta denuncia per danni. Anche se, ad esempio, il mozzicone di sigaretta non dovesse bruciare chi passa.

Però, potremmo beccarci una brutta denuncia quando buttiamo queste cose. Cosa succede se dovessimo buttare le briciole della tovaglia? O la polvere dei tappeti sul balcone di sotto? Potremmo venire denunciati? Occorre fare un po’ di ordine. Esiste una legge, art. 674 del codice penale, che dice: “Chiunque getta o versa […] cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge […] è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”. Come se non bastassero le multe stradali aumentate. E mandando a quel paese la regola del risparmio del 20 30 50.

Questa legge si applica anche quando buttiamo le briciole nel balcone di sotto? Dipende

Il reato di getto pericoloso di cose si configura anche con le briciole? Se uno butta la spazzatura o altri oggetti dal proprio balcone, così come i mozziconi, è passibile di denuncia secondo questo articolo.

Se bagnando i fiori, dopo avvertimento del vicino di casa, continuiamo a farlo, sporcando il balcone di sotto, ecco che la Cassazione ha individuato illecito penale. Con le relative conseguenze. Ovvero multa fino a 206 euro e arresto fino a un mese.

Potremmo beccarci una brutta denuncia quando buttiamo queste cose e non solo oggetti pesanti

E veniamo alle briciole. In realtà, la Cassazione ha sentenziato che non c’è reato di cose pericolose. Insomma, polvere e briciole non possono essere paragonate ad altri oggetti. Quindi, liberi di farlo senza conseguenze? In realtà, da questo punto di vista, potrebbe venirci in aiuto il regolamento condominiale.

Se nello statuto votato dai condomini è espressamente vietato, ecco che si può sperare nella legge. L’art. 70 disposizioni attuative codice civile stabilisce sanzioni per infrazioni ai regolamenti condominiali. E si può far pagare fino ad 800 euro di sanzione. Una multa condominiale che finirebbe nelle casse comuni del condominio. Non è una multa automatica. Occorre che venga deliberata dalla maggioranza dei presenti alla assemblea. E per un valore dei millesimi che arrivi alla metà del totale complessivo.