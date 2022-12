Gli incredibili suoni e odori che un cane sente e noi assolutamente no

A volte restiamo sbalorditi da come i cani avvertano suoni e odori che noi assolutamente non percepiamo. Come mai accade ciò e quali sono le qualità che posseggono i cani?

I cani sono animali superdotati. Ci sarà capitato di vedere un cane raddrizzare le orecchie nel percepire un suono. Non solo le raddrizza, ma anche le orienta verso la sorgente del suono. Noi invece, quando avvertiamo un suono sospetto, giriamo la testa a destra e a sinistra per capire meglio la provenienza.

In effetti nell’orecchio umano ci sono solo due muscoli, a differenza del cane che a volte ne ha persino un centinaio. Ciò spiega anche il fatto che i cani hanno un udito molto più sviluppato del nostro e sentono suoni e rumori molto meglio di noi. Percepiscono frequenze che noi non avvertiamo assolutamente.

Se prendessimo della polvere, dopo aver ramazzato nella nostra stanza, potremmo fare questo esperimento. Prendiamo un foglio di carta a forma di cono tagliato nella parte stretta. Lasciamo scorrere un po’ di polvere sulla parete. Ebbene mentre noi non avvertiamo nulla, il cane riesce a percepire il suono prodotto dallo strusciare della polvere sulla carta. Certo amplificato un po’ anche dalla forma conica. Ecco gli incredibili suoni e odori che un cane sente.

Attenzione a ciò che potrebbe disturbarlo in casa

Il cane avverte meglio dell’uomo le frequenze basse e anche quelle alte. Infatti percepisce gli ultrasuoni che noi non avvertiamo. Così in casa possono esserci dei suoni che potrebbero dar fastidio al cane. Il cane riesce ad ascoltare i passi di un topo che passa accanto alla parete.

Durante le feste patronali o alla fine dell’anno, quando si sparano i fuochi d’artificio, non stupisce che i cani ne restino terrorizzati. Corrono subito a nascondersi da qualche parte della casa, tappandosi le sensibili orecchie con le zampe. A parte altri suoni come le sirene dell’ambulanza o i tuoni del temporale, altri meno appariscenti potrebbero disturbarlo. Così è anche per il rumore dell’aspirapolvere e del phon o il suono prodotto da un computer, potrebbero dargli fastidio. Un cane non disturbato da rumori cresce anche con un carattere più equilibrato.

Gli incredibili suoni e odori che un cane sente e la vista che li completa

L’olfatto è certamente il senso più sviluppato del cane. Tuttavia anche l’udito aiuta il cane nella vita quotidiana, insieme alla vista. In effetti non bisogna pensare che il cane agisca solo in base all’olfatto oppure all’udito. Olfatto e udito lavorano insieme e inviano segnali al cervello che li elabora insieme. Si pensi che i lupi riescono ad avvertire l’odore di una preda a chilometri di distanza. Poi si organizzano per andare a darle la caccia. Una volta in moto ne seguono le tracce olfattive e uditive.

Così fanno anche i cani da caccia, come i pointer. Una volta individuata la preda e il nascondiglio, allungano il corpo nella sua direzione, con il muso e il naso che si allungano in avanti. Restano così immobili dando spazio all’udito e alla vista per tracciarne possibili spostamenti. Appena il cane vede la preda muoversi o scappare, scatta il suo istinto d’inseguimento. E pensare che i cuccioli di cane nascono sordi e ciechi.