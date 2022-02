Febbraio è il mese dell’amore corrisposto, San Valentino è alle porte e in molti si staranno preparando per i festeggiamenti.

Purtroppo non saranno per tutti giorni gioiosi perché non sempre i sentimenti sono corrisposti.

Può accadere che, per diverse ragioni, ci si infatui a senso unico di una persona che potrebbe addirittura non sapere della nostra esistenza.

Ci imbattiamo tutti in giorni in tantissime persone, nella maggior parte dei casi passano senza lasciare strascichi.

Alcune volte, però, un semplice incontro può trasformarsi in una vera e propria ossessione. Gli inglesi la chiamano “crush”, in italiano possiamo tradurlo con infatuazione. Tuttavia la parola inglese ha, spesso, un significato molto più forte della semplice infatuazione. Può, infatti, trasformarsi in una vera e propria ossessione per l’altra persona. Non è una questione di età, può accadere durante l’adolescenza ma anche in età adulta e più matura.

Di solito le infatuazioni passano attraverso diverse fasi e, se non concretizzate, tendono a svanire nel giro di tre o quattro mesi.

Tuttavia, l’utilizzo dei Social Network non aiuta nell’impresa di dimenticare. Infatti seguire su Instagram la propria ossessione non farà che aggravare il problema.

Come liberarsi dall’ossessione per un amore non corrisposto prima di San Valentino con questo trucchetto apparentemente banale

Ammettere di avere un problema è il primo passo per uscirne. Quando ci prendiamo una cotta per qualcuno cominciamo a valutare la possibile compatibilità tra segni zodiacali e, soprattutto, tendiamo ad idealizzare la persona.

Attraverso i Social Network, infatti, tutti cercano di mostrarsi al meglio anche arrivando a falsare la realtà. Alcuni sostengono che solamente il tempo riuscirà a trasformare una infatuazione in indifferenza.

Ci sono diversi modi per velocizzare la “guarigione”, tra questi alcuni sono apparentemente banali anche se molto efficaci.

Nemici numero 1

Sicuramente non esiste una formula magica che ci permetta di dimenticare qualcuno.

Innanzitutto per uscire dalla dipendenza sarà necessario resistere alla tentazione di seguire la persona in questione sui Social.

Non sarà necessario bloccare o non seguire più la propria crush, la strategia migliore è quella di silenziare storie e post. Il Social, in questo modo, non mostrerà più le evoluzioni della vita di questa persona.

Senza vedersi né seguirsi si dimezzeranno i tempi necessari per riporre in soffitta questa cotta temporanea.

Come si scriveva, sembra un consiglio banale ma non molti riescono a metterlo in pratica. La tentazione di continuare a visionare in maniera silente la vita degli altri è troppo forte.

Oltre a questo sarà bene concentrarsi sui propri interessi, uscire con gli amici, dedicarsi al lavoro e a diverse attività.

Tutte le volte che il pensiero della nostra cotta si affaccerà alla mente sarà bene concentrarsi su altro. Ecco, quindi, come liberarsi dall’ossessione per un amore non corrisposto prima della festa di San Valentino.