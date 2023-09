Ecco come un narcisista patologico ti rovina economicamente, facendoti perdere molti soldi

I più sfortunati di noi che hanno conosciuto l’orrore dell’abuso narcisistico, a volte, hanno dovuto sperimentare anche un vero e proprio attacco verso il proprio patrimonio, si parla in tal caso di abuso finanziario e viene perpetrato in questi modi.

Risulta difficile riprendersi da un abuso narcisistico, anche a distanza di anni. Il narcisismo, oltre ad essere un vero e proprio disturbo patologico descritto dal DSM 5, l’ultima versione del manuale di diagnostica per la salute mentale, è una piaga sociale. Queste persone, compromesse sia a livello affettivo che mentale, tendono a perpetrare delle vere e proprie torture sul partner. Ed esempio, ecco come un narcisista patologico ti rovina economicamente. Dopo aver affossato la tua autostima, averti manipolato per farti credere di essere pazzo (tecnica del “gaslighting) ed averti isolato dagli affetti più cari, egli può tentare di distruggerti definitivamente. Vediamo meglio le sue tecniche e le sue motivazioni nel dettaglio, sapendo che è possibile riconoscerli da subito e non cadere nella loro ragnatela.

Ecco come un narcisista patologico ti rovina economicamente

L’abuso finanziario del narcisista cattivo si manifesta principalmente in due modalità. Il proposito di base, resta il medesimo. Ovvero, avere il pieno controllo del partner (o vittima) e ciò può avvenire anche inginocchiandolo economicamente. A questo punto, il narcisista manipolerà il compagno o la compagna al punto di far credere che solo lui può avere in mano la soluzione per risolvere quel disastro finanziario. Insomma, tanto più il carnefice può dimostrare di essere ricco e benestante, tanto più cercherà di crearti dei danni economici. Potrebbe promettere che si impegnerà a provvedere personalmente alla risoluzione dei problemi finanziari da lui abilmente generati sotto forma di vantaggio. Cosa che in realtà non farebbe mai, intendiamoci. È così che il narcisista cattivo riesce a dare prova di una crudeltà mentale inaudita.

Ti spinge a lasciare il lavoro

Quale modo migliore, per privare una persona della propria indipendenza, che non sia indurla a rinunciare a quell’indipendenza? Nella fase iniziale del rapporto, ogni tipologia narcisistica si approccia alla futura preda con ciò che gli esperti chiamano “love bombing”. Si tratta di una suggestione che convince il partner di essere amato, ammirato, elevato ad oggetto assoluto di amore incrollabile. Questa fase, oltre a rappresentare una forte manipolazione, è solo il preludio a ciò che avverrà in un secondo momento, ovvero lo scarto. Il narcisista inizierà a mostrare il proprio volto: umiliante, vessatorio, sadico. Tanto più la vittima non sarà in grado di mantenere sé stessa, tanto più il narcisista avrà la sensazione inebriante del potere assoluto e si sentirà libero di perpetrare ogni tipo di abuso. Con la certezza che alla vittima mancheranno gli strumenti per difendersi o sganciarsi dalla sua nefasta influenza.

Chiede prestiti che non restituirà mai

Durante la famigerata fase del “love bombing”, la vittima è completamente plagiata. Questo è il momento, per il narcisista, di divertirsi dilapidando le sue sostanze. Fare richieste di denaro ingiustificate o giustificate da vittimismo e menzogne. Potrebbe proporre appositamente acquisti o investimenti che si preannunciano fallimentari, al solo scopo di piegare la volontà e la dignità della persona.

Cosa fare?

È importante mantenere vive l’attenzione e il discernimento. E non permettere, mai, a a nessuno, di decidere al posto nostro.