Una delle prime cose che si fa la mattina appena alzati è quella di aprire le finestre per respirare un po’ di aria fresca. Di certo non è cosa affatto piacevole trovare il davanzale sporco e macchiato.

Una sporgenza generalmente di marmo e in granito spesso oggetto di accumulo di polveri e sporcizia per non parlare di uccelli e insetti che partecipano a creare macchie poco gradevoli. Particolarmente esposta alle intemperie e dunque umidità e pioggia rendono i davanzali opachi e poco lucidi. Inoltre pulizie non frequenti potrebbero dare luogo alla formazione di macchie di ruggine o macchie particolarmente difficili da togliere.

I davanzali per le loro caratteristiche sono belli da vedersi e proprio per questo necessitano di una pulizia costante e accurata.

Ecco il modo migliore per avere davanzali sempre puliti e lucenti in men che non si dica con facili soluzioni.

Scegliere sempre giornate tiepide evitando le ore con esposizione diretta al sole che potrebbe creare problemi alla pulizia.

Per la detersione giornaliera è moto efficace una soluzione di acqua tiepida e sapone di Marsiglia.

Basterà inumidire un panno in microfibra e pulire i davanzali sia interni sia esterni.

Anche acqua e ammoniaca sono un ottimo rimedio per la pulizia del davanzale, non utilizzare spugnette abrasive per evitare che si possa graffiare e danneggiare irrimediabilmente il marmo.

Asciugare con un panno morbido in modo da rendere i marmi lucidi e brillanti.

Per eliminare l’ingiallimento del marmo molto efficace risulta essere la pietra pomice, facilmente acquistabile nei ferramenta. È una polvere abrasiva che diluita con un po’ di acqua, cosparsa sulla macchia con la spugnetta, eliminerà la macchia e restituirà lucentezza al marmo opacizzato.

Per i davanzali in granito ottima è la soluzione di acqua tiepida e qualche goccia di detersivo liquido neutro.

Inumidire un panno e con movimenti circolari pulire la superficie. Risciacquare con acqua tiepida.

Si può anche realizzare una cremina con un cucchiaio di bicarbonato e un po’ di acqua, ottenuto il composto applicarlo sulle macchie e lasciare agire una mezz’ora. Sciacquare con acqua tiepida.

Un altro impasto naturale è composto da farina, detersivo liquido per piatti e qualche goccia di acqua. Spalmare sulla macchia e lasciare agire fino a quando la cremina non risulterà secca. Rimuovere con un panno inumidito.

Un valido rimedio è anche il gesso. Si può creare un composto abbastanza liquido con pó di acqua.

Spalmare la soluzione su tutto il marmo e lasciare agire un’oretta. Poi procedere con il consueto lavaggio con acqua e sapone di Marsiglia.

