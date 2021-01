Si avvicina la notte di San Silvestro e, con il brindisi, si riproporrà l’occasione per fare il pieno di buoni propositi per il 2021 che verrà.

L’anno che verrà, nell’immaginario collettivo, è sempre migliore del precedente e i buoni propositi non tardano mai ad arrivare.

Ma una cosa e avere dei buoni proposti pieni di desideri e speranze, altra è riuscire a realizzarli in toto o in parte.

Come è possibile realizzare i buoni propositi che si hanno senza perdere la motivazione e l’entusiasmo iniziali? Ecco come trasformare in realtà i buoni propositi per iniziare il nuovo anno alla grande.

Le piccole abitudini

È importante capire che non bisogna stravolgere la propria vita per agevolare il cambiamento. Dopo essersi posti degli obiettivi è necessario procedere passo dopo passo, partendo dalle cosiddette piccole abitudini.

Se, ad esempio, l’obiettivo perseguito è quello di dimagrire bisognerà cominciare a migliorare pian piano la propria dieta e, magari, iscriversi in palestra.

Precisione

Il piano d’azione deve essere preciso e rigoroso ma non bisognerà dimenticare di premiarsi ogni volta che si raggiunge un obiettivo.

Non bisogna avere fretta, sarà invece fondamentale la costanza. Senza costanza non si riuscirà ad avere nulla in cambio.

Cercare il sostegno di amici o parenti

Gli obiettivi non si raggiungono da soli. Meglio, sarà molto difficile raggiungere degli obiettivi senza il sostegno di qualcuno.

Spesso si è convinti di potere fare tutto da soli ma non è così. L’aiuto, anche solamente morale, da parte di un amico o di un familiare è importante per riuscire a raggiungere gli obiettivi a lungo termine.

È possibile chiedere il sostegno ad amici o parenti. Oppure affidarsi a dei professionisti come nel caso della dieta.

Obiettivi realizzabili

Alcune volte si tende a porsi degli obiettivi difficili, se non impossibili, da realizzare.

Come ben si sa, desiderare qualcosa di inaccessibile rischia di demoralizzare e scoraggiare portando ad abbandonare qualsiasi buon proposito.

I propositi, invece, dovranno essere reali e concreti per poter essere raggiunti con costanza e determinazione. Tuttavia, non bisognerebbe mai dimenticare che le difficoltà faranno parte del cammino e potranno trasformarsi in esperienze dal grande potenziale.

Il salto nel vuoto

Spesso, tra gli obiettivi che ci si pone, ce ne sono alcuni che comportano dei cambiamenti radicali. Per conquistare questi cambiamenti bisognerà avere il coraggio di fare il famoso salto nel vuoto che permetterà di raggiungere i più dorati orizzonti.

I salti nel vuoto, spesso, spaventano ma dopo il terrore iniziale ci si sentirà meglio.

Liberi da tutto e pronti per cercare la propria felicità altrove.

Ecco, dunque, alcuni consigli su come trasformare in realtà i buoni propositi per iniziare il nuovo anno alla grande.