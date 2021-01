La sostituzione dei registratori di cassa prevista per dicembre serviva a dotare tutti i negozi di apparecchi idonei a trasmettere immediatamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Ma con la scadenza slittata i commercianti possono usufruire di un Bonus per sostituire il registratore di cassa entro aprile 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito la sostituzione dei registratori di cassa entro il primo aprile 2021. Il provvedimento riguarda gli esercizi commerciali con volume di affari fino a 400mila euro. In un primo momento il Fisco aveva concesso un rinvio delle sole sanzioni per coloro che non si fossero adeguati in tempo. Lo slittamento delle sanzioni era previsto dall’art. 140 del Decreto Rilancio ed era pari a sei mesi dal luglio 2020.

Adesso l’Agenzia delle Entrate interviene di nuovo per non gravare i commercianti con ulteriori adempimenti nel periodo di emergenza sanitaria. L’obbligo di dotarsi di registratori moderni slitta ad aprile 2021.

Slitta alla medesima data, in alternativa, l’obbligo di dichiarare che il registratore di cassa già in possesso del commerciante è conforme alle nuove specifiche tecniche. L’importante, infatti, è che il registratore di cassa possa trasmettere quotidianamente i rendiconti all’Agenzia delle Entrate. Non rileva che l’apparecchio sia nuovo o già precedentemente acquistato. È sufficiente che il commerciante possa dichiarare all’Agenzia che il suo registratore di cassa svolge quella funzione.

Bonus per sostituire il registratore di cassa entro aprile 2021

Infine, entro la fine dell’anno 2021, i registratori di cassa dovranno essere adeguati anche ad un’altra normativa. Dovranno consentire la partecipazione dei cittadini alla lotteria degli scontrini.

L’obbligo di adeguare i registratori di cassa a questi obblighi è indipendente dal regime fiscale scelto dal commerciante. Anche i negozianti che abbiano scelto un regime forfetario dovranno procedere a questi adeguamenti.

Infatti l’Agenzia delle Entrate intende d’ora in poi monitorare tutte le transazioni commerciali che passano attraverso gli esercizi al minuto. E partecipare alla lotteria degli scontrini è un diritto che spetta ad ogni cittadino, che non può essere penalizzato dal regime fiscale scelto dal commerciante.

Il Bonus è riconosciuto sia per l’acquisto che per l’adeguamento di un registratore già acquistato. È pari al 50% della spesa sostenuta con un contributo massimo di 250,00 euro per l’acquisto e di 50,00 euro per l’adeguamento. Il contributo si utilizza mediante compensazione nel modello F24 indicando codice tributo 6899. Il commerciante deve procedere a compensazione nel primo modello F24 per liquidazione dell’IVA nel trimestre successivo alla emissione della prima fattura dopo l’acquisto o l’adeguamento del registratore.

Il contributo spetta anche ai commercianti che preferiscano avere un registratore in leasing.