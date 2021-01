Le insalate di patate sono un’ottima idea per consumare questo tubero e si accompagnano bene a ogni tipo di pietanza. Si preparano in un lampo e sono apprezzate da tutti coloro che sono intervenuti alla cena o al pranzo.

Si possono preparare anche coi bambini, per la facilità della ricetta. Magari i bambini possono sbucciare le patate lesse una volta freddate. Oppure possono occuparsi degli altri ingredienti che la compongono.

Questa insalata di patate rustica unisce la bontà del formaggio a pasta morbida con il sapore deciso della cipolla.

Vediamo insieme come realizzarla.

Ingredienti

800 gr di patate;

180 gr di parmigiano o scamorza affumicata;

1 cipollotto;

olio d’oliva;

sale;

pepe.

Iniziamo con il portare a bollore una pentola d’acqua salata e immergervi dentro le patate. Controlliamo l’andamento della cottura delle patate con una forchetta. Se la forchetta affonda nella patata, significa che è pronta. Quando saranno morbide, tiriamo fuori le patate dall’acqua salata e lasciamole freddare sotto l’acqua corrente. Sbucciamo le patate con attenzione, una volta che si saranno raffreddate, e tagliamole a fette. Le fette non dovranno essere più grandi di 0,5 cm. Sistemiamo ora le patate in una capiente insalatiera.

Puliamo il cipollotto e affettiamolo finemente. Una volta pronto, aggiungiamolo alle patate nella terrina principale.

Una volta fatto, tagliamo il formaggio a pezzettini e uniamolo alle patate e al cipollotto. Mescoliamo bene affinché tutti gli ingredienti siano correttamente amalgamati tra di loro.

A questo punto, irroriamo l’insalata con l’olio d’oliva e aggiustiamo di sale e pepe.

Se lo si desidera, si può aggiungere una puntina di aceto balsamico o di glassa per dare al piatto un sapore ancora più deciso. Invece, se non si vuole preparare il piatto con il parmigiano, si può aggiungere la scamorza affumicata tagliata a dadini. In questa variante, si può aggiungere l’erba cipollina al posto del cipollotto per dare un sapore più intenso alla nostra insalata.