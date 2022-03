Ecco come trasformare banali cornici in pezzi d’arredo originali e di tendenza grazie a questi facili trucchi

A molti di noi piace avere in giro per casa le immagini dei nostri cari. L’ideale è però riuscire a dar loro una colazione al top, attraverso una cornice all’altezza. Un elemento originale e assolutamente unico che possa diventare un vero e proprio pezzo d’arredo per dare carattere alla nostra casa. E ai nostri ricordi! Con un po’ di creatività, inoltre, è possibile avere cornici che catturano l’attenzione pure da sole, persino senza fotografie.

Fantasia e pazienza in poche mosse

Cosa serve per realizzare queste cornici creative in progetto? Per le tre le soluzioni pensate, si parte da una cornice di legno, misura a scelta, in genere 18,5×13,5 cm. Preferire la forma rettangolare, più semplice da maneggiare. C’è bisogno inoltre di colori acrilici, tonalità marrone, nero e bianco, pennelli piatti, pistola con colla a caldo. Per ogni lavoro va sempre tolto prima il relativo vetro.

Per la prima composizione, agli elementi base aggiungere fili di rafia naturale e pezzi di corteccia (meglio di pino) da recuperare in una passeggiata nel bosco. Se ne trovano a terra, vietato staccarne dal tronco e sceglierne più o meno delle stesse dimensioni. Si parte passando col pennello su tutta la superficie, ante, retro, bordi, il marrone: se troppo scuro ammorbidire con il bianco. Lasciare asciugare. Posizionare sul legno i pezzi di corteccia così da ricoprirlo in modo uniforme, incollando con la colla a caldo. Qua e là, soprattutto se ci sono spazi vuoti, fissare fiocchetti realizzati con rafia naturale.

Passiamo alla seconda cornice. Dopo averla colorata di grigio (nero più bianco), procurarsi sassolini di varie dimensioni, così da movimentare la superficie, pulita da terra o polvere varia. Preferire le piccole dimensioni, altrimenti la cornice sarà troppo pesante. Così, sarà pure possibile sovrapporli tra loro per eliminare spazi vuoti. Incollare i vari elementi con colla a caldo. Quindi passarci sopra, con un altro pennello piatto e pulito, un paio di mani di primer trasparente, per lucidare l’insieme.

Ecco come trasformare banali cornici in pezzi d’arredo originali e di tendenza grazie a questi facili trucchi

Come ultima proposta creativa, c’è bisogno di ghiande di quercia (anch’esse reperibili in un bosco o in un parco) e perline: ecco come trasformare banali cornici con un look naturale e chic allo stesso tempo. Colorare la cornice con il marrone, lasciare asciugare e incollare le ghiande una accanto all’altra. Eventuali spazi vuoti saranno occupati da perline multicolor. Insomma un po’ di natura sulla cornice senza rinunciare a un tocco glamour.