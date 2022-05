Specialmente durante la bella stagione in molti, volendo tenere la macchina al riparo dal caldo, la parcheggiano sotto gli alberi. Benché questo aiuti a proteggere la macchina dai raggi solari, potrebbe comportare qualche complicazione. Tralasciando il rischio di incorrere nelle terribili e corrosive deiezioni degli uccelli, a complicare le cose ci si mette la resina.

Questa sostanza viene prodotta naturalmente dagli alberi per molteplici ragioni, ad esempio a seguito di un trauma, colando su vetri e carrozzeria della macchina. Ma ecco come togliere la resina dalla nostra vettura.

La resina, che inizialmente ha una consistenza viscosa, tende a seccare molto rapidamente una volta a contatto con l’aria, diventando difficile da rimuovere.

Tuttavia è possibile utilizzare alcune ingegnose soluzioni per risolvere questo problema sfruttando le caratteristiche chimiche della resina.

Ecco come togliere la resina degli alberi dal vetro e dalla carrozzeria della macchina con questi astuti trucchetti

La resina non è una sostanza idrosolubile, ovvero in grado di sciogliersi in acqua, ma liposolubile. Questo significa che la resina è solubile in sostanze lipidiche o, banalmente, grasse.

Ecco perché quello che servirà per rimuovere con successo la resina dalla carrozzeria senza incorrere nel rischio di rovinarla sarà un olio vegetale.

Questo può essere un olio di arachidi, di cocco, di semi o semplicemente di oliva. Quello che dovremo fare sarà utilizzare un panno adatto alla pulizia dell’auto come quelli in pelle di daino. Imbeviamo il panno di olio vegetale e con pazienza cominciamo a trattare sulle gocce di resina. Strofinando l’olio sulle macchie dapprima verrà via l’accumulo di resina e, continuando a trattare, con un po’ di pazienza verranno via anche gli aloni.

Una volta terminato il trattamento, potremo sciacquare l’auto utilizzando, magari, un sapone non aggressivo indicato per le carrozzerie.

Sul vetro

Questo è un metodo che richiederà un po’ di impegno ma, quantomeno, risulta sicuro per la carrozzeria. Infatti meglio sfregare con insistenza utilizzando oli vegetali piuttosto che utilizzare sostanze aggressive come l’acetone o la benzina che potrebbero opacizzare la vernice.

Il discorso, però, si fa diverso quando la resina essiccata è presente sul parabrezza. In questo caso, non correndo in rischio di rovinare la vernice, possiamo utilizzare maniere più forti.

Sempre con l’ausilio di un panno in pelle di daino possiamo trattare le gocce di resina utilizzando dell’alcol etilico. Questo aiuterà la resina a sciogliersi in men che non si dica per poi essere rimossa con facilità.

