Di persone false e maligne, che rilasciano ovunque energie negative, ne è forse pieno il Mondo.

Nel corso della nostra vita chissà quante ne abbiamo già incontrate, o quante ne incontreremo ancora.

Il problema principale però è che non è semplice capire questo tipo di persone. Infatti, molte di queste si nascondono dietro a delle maschere, senza mai mostrare la loro vera natura. In questo articolo, cercheremo di scoprire come riconoscere questo tipo di persone, per poi capire come tenerle a distanza.

Quindi, ecco come smascherare le persone false, bugiarde e manipolatrici osservando questi atteggiamenti

Il primo passo, necessario per allontanare queste personalità tossiche, è capire quali sono le loro caratteristiche distintive.

Ad esempio, una persona bugiarda e manipolatrice tende ad essere molto egocentrica.

Infatti, questi soggetti in genere amano attirare tutte le attenzioni verso di sé e, pur di farlo, sono disposti a mentire.

Per questa ragione, quindi, sono anche dei simulatori cronici. Pur di apparire, infatti, ostentano anche competenze ed esperienze che non possiedono, finendo per creare danni anche sul posto di lavoro.

Un’altra peculiarità dei falsi è quella di utilizzare l’umorismo e l’ironia solo con l’intento di offendere. Questo atteggiamento è solo un pretesto per dimostrare superiorità e dominio nei confronti dell’interlocutore.

Una persona falsa, infine, sa utilizzare a proprio vantaggio anche il linguaggio del corpo. Anche solo con il contatto visivo, potrebbe riuscire a mettere a disagio chiunque ed essere anche molto persuasivo.

Cosa fare per allontanare questo tipo di personalità?

Se smascherare le persone false non è così semplice, anche cercare di allontanarle potrebbe diventare un’impresa. Tutto dipenderà, ovviamente, dalla persona che avremo di fronte e dal rapporto che ci tiene legati. Quando scopriamo di avere davanti a noi un bugiardo manipolatore, abbiamo in genere due opzioni: abbassarci al suo livello, o affrontarlo.

Nel primo caso, andremo a rispondere alle falsità del soggetto, con ulteriori falsità. Questo atteggiamento è molto ipocrita, ma è anche il meno doloroso e impegnativo, soprattutto in termini di dispendio di energie mentali. Proseguendo così, alla fine, il rapporto si sgretolerà da solo, per via della mancanza di sincerità e fiducia. Se si decide di affrontare un bugiardo, invece, il risultato sarà sempre il medesimo, ma in maniera decisamente più rapida.

Un altro modo per troncare questi rapporti tossici e negativi è ridurre il più possibile tutti i contatti.

Quindi bisogna limitare le uscite, non rispondere a messaggi e chiamate, non farsi più sentire.

In caso contrario, il consiglio è di intrattenere comunque comunicazioni brevi e superficiali, senza entrare troppo in profondità.

Infine, è molto importante mantenere la calma e l’autocontrollo anche se il soggetto in questione potrebbe dare molto fastidio, o problemi.

Litigare e perdere le staffe non è mai la soluzione più giusta, anche perché le persone false non riconoscono mai di aver sbagliato. Quindi sarebbe solo un inutile spreco di energie.