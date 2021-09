Con l’autunno arriva anche il momento di raccogliere le pigne. Basta fare una passeggiata nella natura, tra il meraviglioso verde dei boschi per farne una scorta abbondante e a costo zero.

Questi elementi naturali sono amatissimi da chi vuole dare sfogo alla fantasia e creare, in modo facile e veloce, delle decorazioni eccezionali.

Molti amanti del fai da te, infatti, utilizzano le pigne per dar vita a dei lavoretti fatti a mano molto sfiziosi per le festività natalizie in particolare ma non solo. Infatti, le pigne sono richiestissime per decorazioni autunnali e si vedono sempre più spesso anche negli addobbi per i matrimoni.

Simbolo e tradizione

Lo stròbilo, più comunemente chiamato cono o pigna, è presente in quasi tutte le Regioni italiane e ha una simbologia molto significativa. Secondo la tradizione la pigna è simbolo dell’immortalità e anche dell’eternità. Associata all’albero della vita, la pigna rappresenta anche la fertilità e l’abbondanza grazie al gran numero di semi, ovvero i pinoli che possiede.

Inoltre, non tutti sanno che in alcuni Paesi la pigna è associata alla ghiandola pineale del cervello, detta anche sede dell’anima.

Insomma, questa simpatica struttura vegetale racchiude in sé un connubio affascinante tra storia e tradizione.

Moltissimi gli usi delle pigne, come abbiamo già detto, per creare delle decorazioni natalizie.

Come sbiancare le pigne in soli 5 minuti grazie a questo trucchetto facilissimo e infallibile

La verità è che per chi ama creare con la forza della manualità e l’estro della creatività è sempre il momento giusto per ricercare le idee creative più belle.

Molto di moda, in questo periodo, sono le pigne colorate di bianco, che danno quel tocco elegante alla decorazione e ai centrotavola autunnali.

Dunque, stasera proveremo a capire come sbiancare le pigne in soli 5 minuti grazie a questo trucchetto facilissimo e infallibile.

L’occorrente:

pigne;

guanti di gomma spessi;

candeggina;

recipiente di plastica abbastanza grande;

un vecchio piatto di vetro, va bene anche di ceramica;

un mattone oppure un altro oggetto che dovrà fungere da peso.

Prendere le pigne e posizionarle nel contenitore. Poi, indossare i guanti e versare sopra le pigne la candeggina.

Coprire il tutto con il piatto e posizionare anche il peso sopra al piatto.

Dopo 5 minuti la candeggina farà il suo effetto. Per un risultato davvero impeccabile, si consiglia di lasciare le pigne in ammollo per una notte. Più lasceremo le pigne nella candeggina e più diventeranno chiare. Infine, prenderle e tamponarle con un tovagliolo di carta assorbente e poi lasciarle asciugare all’aria aperta. In questo modo anche l’odore di candeggina svanirà.