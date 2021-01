Lavare l’intimo è un’operazione delicata. È molto facile rovinare mutande e reggiseni se li si tratta come se fosse capi qualunque. La domanda a questo punto sorge spontanea. Come togliere le macchie dalle mutande senza lavarle in modo aggressivo?

Prima di tutto, una rassicurazione: smacchiare le mutande è possibile. Per farlo si consiglia di agire tempestivamente. Così si eviterà che la macchia si ancori al tessuto. Se si agisce subito non è difficile togliere le macchie dalle mutande. Ma vediamo come fare. Ecco come smacchiare le mutande a mano o in lavatrice senza faticare.

L’acqua va calda o fredda?

Come si diceva, bisogna agire tempestivamente. Non importa se si tratta di una macchia di sangue, sudore o altro. Appena ci si accorge della macchia, bisogna mettere le mutande incriminate in una bacinella piena di acqua. Attenzione: l’acqua deve essere fredda e non calda!

A questo punto si consiglia di aggiungere una goccia di detersivo per il lavaggio a mano. In alternativa si può usare un cucchiaino di bicarbonato di sodio o una goccia di Sapone di Marsiglia liquido. Per agire subito sulla macchia, si consiglia di strofinare le mutande e quindi lasciarle a mollo per circa una o due ore.

Se la macchia non è andata via, si può provare con un altro metodo. Si mettano le mutande dentro a una pentola piena di acqua fredda e si aggiunga un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Si faccia bollire l’acqua e quindi la si lasci raffreddare. A questo punto si deve strofinare la macchia con uno spazzolino e quindi risciacquare il tutto.

Ecco come smacchiare le mutande a mano o in lavatrice senza faticare

Se il lavaggio a mano non ha funzionato si può provare a lavare le mutande macchiate in lavatrice. Per avere risultati efficaci e non rovinare l’intimo bisogna prendere alcune accortezze.

La prima riguarda il programma da usare. Si consiglia di lavare le mutande con il programma per i delicati. In questo modo ci sarà meno possibilità di rovinare l’intimo. Nel caso di macchie ostinate si può scegliere di selezionare anche il prelavaggio. Inoltre, si consiglia di mettere le mutande dentro a una retina salva bucato. Prendendo queste accortezze le mutande verranno pulite e smacchiate senza sforzi.