Al giorno d’oggi siamo abituati a mangiare cibi lavorati. Questi non sono quasi mai salutari e non fanno star bene il nostro corpo. Per ritrovare salute e benessere molti stanno tornando ad utilizzare ingredienti naturali e freschi. In questo modo si hanno due grandi vantaggi: il nostro corpo sta meglio e i cibi che cuciniamo hanno più gusto.

Per ritrovare i sapori di una volta non basta utilizzare questo tipo di ingredienti. Servono anche le ricette tradizionali. E allora scendono in campo delle ricette della nonna che prevedono l’uso di prodotti semplici. A proposito, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa consigliano la ricetta della frittata di alici. Vediamo come usare solo ingredienti freschi e genuini per cucinare questa sfiziosa ricetta tradizionale.

Ingredienti

Per una frittata di alici per 4 persone servono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

300 g di alici fresche;

5 uova;

50 g di parmigiano reggiano;

2 spicchi d’aglio;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 limone piccolo;

Origano q.b.;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Sale q.b.;

Pepe q.b.

Solo ingredienti freschi e genuini per cucinare questa sfiziosa ricetta tradizionale

Vediamo quindi come cucinare la frittata di alici tradizionale. Prima di tutto preriscaldare il forno a 180°C. Pulire le alici. Per farlo togliere la testa e la coda. Disporre le alici sul fondo di una pirofila. Aggiungere un pizzico di sale e di pepe. Spremere il limone sulle alici. Tagliare finemente uno spicchio di aglio e aggiungerlo nella pirofila. Infornare e far cuocere per circa 15 minuti.

Mentre le alici cuociono, occuparsi del resto. Mettere l’aglio e il prezzemolo, una presa di origano, il parmigiano e l’aglio in un mixer e tritare tutto. Sbattere le uova in una ciotola capiente e aggiungere il trito appena fatto. Aggiungere anche un pizzico di sale e di pepe.

Sfornare le alici, farle raffreddare e togliere la lisca centrale. Prendere una padella adatta anche al forno e metterla sul fuoco. Versarci un filo di olio e far scaldare. Quando la padella è ben calda versarvi le uova sbattute e le alici. Far rapprendere e quindi infornare a 180°C per 10 minuti. Togliere dal forno e girare la frittata. Infornare nuovamente per un paio di minuti. Ed ecco pronta una squisita frittata di alici.