Durante l’inverno, e soprattutto in questo periodo così particolare, bisogna mangiare molti alimenti che contengono la vitamina C. Questa vitamina è molto importante per l’organismo, però non è una vitamina che il corpo riesce a immagazionare. Infatti questa è una vitamina idrosolubile, cioè si scioglie in acqua, e viene espulsa tramite la pipì. Per questo motivo è necessario assumerla sempre tramite i pasti oppure tramite degli integratori. Quindi dato che è così importante vediamo una carica di vitamina C con queste super ricette green.

Insalata carote e arance

La ricetta di oggi è un’insalata di carote e arance. Ricetta molto facile, gustosa, ma soprattutto che fa benissimo all’organismo. La prima cosa da fare è prendere delle carote e tagliarle a rondelle fini. Metterle su un piatto e aggiungere delle rondelle di arance. Ora cospargere il tutto con dei pistacchi tritati, del sale e del pepe. Ed ecco la nostra insalata è pronta.

Questa è inoltre possibile accompagnarla con dello yogurt. Allo yogurt è possibile aggiungere del cumino tostato in padella, del pepe e della scorza di arancia. In pratica, una carica di vitamina C con queste super ricette green.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Spaghetti con spinaci

Un’altra ricetta da fare per una scorpacciata di vitamina C è gli spaghetti con gli spinaci. Ricetta veramente super semplice. Infatti basta mettere a bollire sul fuoco l’acqua. Prendere poi degli spaghetti integrali e quando l’acqua bolle aggiungere gli spaghetti.

Ora che gli spaghetti sono stati messi in ammollo bisogna preparare gli spinaci. Quindi prendere una padella, cospargerla di olio extravergine di oliva e aggiungere gli spinaci. Ogni tanto aggiungere dell’acqua per sfumare. Qualche minuto prima della scolatura della pasta, prenderla, scolarla e aggiungerla alla padella con gli spinaci. Finire di cuocere la pasta, cospargere con del parmigiano e il gioco è fatto. Ed ecco due ricette green che sono una vera bomba di vitamina C.

Approfondimento

3 cibi impensabili ma che sono pieni di vitamine