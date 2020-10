Anche Instagram, come Facebook o Whatsapp, nasconde informazioni sulle attività degli utenti.

Questo significa che non esiste un metodo formale per capire chi ti ha bloccato, né tantomeno per sapere chi non ti segue più. Se da un lato ciò tutela la privacy degli utenti, dall’altro può risultare scomodo se usi il tuo account anche per motivi professionali e desideri tenere sotto controllo chi entra o esce dalla tua sfera social. Ecco come scoprire chi ha smesso di seguirti su Instagram.

Ecco come scoprire chi ha smesso di seguirti su Instagram. Ora c’è un modo

Anche se Instagram non mette a disposizione un tool apposito per capire chi ha smesso di seguirti, esistono un paio di trucchi che possono aiutarti a scoprirlo. A rischio di sembrare ovvi, la prima cosa da fare è controllare direttamente l’account della persona che crediamo abbia smesso di seguirci. Una volta sul suo profilo basta cliccare nella sezione “seguiti”. Se il nostro nome non compare nella lista, allora è chiaro che l’account in questione ha smesso di seguirci.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Chiaramente questo metodo non è sostenibile se vuoi mantenere un track record sempre aggiornato degli unfollow. O se hai un profilo con tantissimi followers. Adesso però è possibile anche usare app di terze parti per scoprire quali dei nostri utenti hanno smesso di seguirci. In particolare esiste un’app, disponibile sia per Android che per iPhone, che sarebbe in grado di fare proprio questo. Se ti interessa provarla, ti basterà visitare il tuo store di riferimento e scaricarla. Di che app stiamo parlando? L’app si chiama FollowMeter. Il download è gratuito, così come il track degli unfollow. La app mette a disposizione anche altre funzioni, per le quali è però necessario fare acquisiti con carta di credito.

Se invece dell’unfollow, ti interessa come scoprire se un utente ti ha bloccato su Instagram, puoi cliccare qui.