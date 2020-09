Si sa che il mondo nasconde tantissime insidie. Quando siamo in giro per strada, nei bar o sui mezzi pubblici, dobbiamo sempre stare attenti. E, soprattutto, dobbiamo cercare di riporre gli oggetti di valore in un luogo sicuro. Che sia in borsa, in un taschino o ovunque vogliate, è fondamentale metterli al riparo. Perché? Perché, purtroppo, è facilissimo che qualcuno voglia rubare i nostri beni. Questa è una pratica vecchissima. I furti per strada avvengono da secoli. E la realtà, ancora oggi, non è cambiata. Anzi. Pare che alcune persone stiano riproponendo vecchi metodi di furto per prendere soprattutto il nostro telefono. Ecco come rubano facilmente il nostro cellulare con disinvoltura. State attenti a questa nuova tattica.

Ecco come possono rubare facilmente il nostro telefono

Proiettatevi in una giornata tranquilla all’aperto. State facendo una passeggiata e vedete un bar molto carino dove prendere un caffè. Ma, per una volta, finalmente avete del tempo da dedicarvi. E quindi perché degustare il caffè al bancone quando possiamo farcelo portare al tavolo? Così ci sediamo e nell’attesa prendiamo il nostro cellulare. Iniziamo a vedere le notizie principali, rispondiamo a qualche mail, facciamo un paio di chiamate. E finalmente arriva il nostro caffè. Quindi poggiamo il cellulare sul tavolo. Ed è lì che scatta il furto. Guardate esattamente cosa succede.

Quindi, il nostro cellulare ora è sul tavolo. Nessun problema. Siamo lì accanto a lui. Cosa potrà mai succedere? Beh, il peggio che possiamo immaginare. Una persona si avvicinerà a voi con un giornale in mano. In modo maldestro, inciamperà. E lì inizierà il vero e proprio furto. Poggerà infatti il giornale sul tavolo per ritrovare l’equilibrio. Si scuserà con voi e continuerà a fare dei movimenti un po’ sconnessi. Dirà probabilmente che sono dovuti alla quasi caduta. Intanto la vostra attenzione ormai è altrove. Non state più pensando al vostro telefono. La persona apparentemente solo distratta andrà via, scusandosi, a passo svelto. Ed ecco la sorpresa. Voltandovi per riprendere in mano il vostro cellulare, non lo troverete più. Esatto, perché sarà nel giornale che il truffatore aveva nelle sue mani. Perciò, se dovesse mai accadervi un simile episodio, state attentissimi!