Come preparare in cinque minuti un fresco drink analcolico fatto in casa. La potente combinazione di fragole e limoni consente di preparare in casa una bevanda tanto semplice quanto buona e rinfrescante. Ormai siamo in autunno, ma bere una limonata alla fragola fatta in casa può sempre rivelarsi piacevole. Farlo è molto semplice, basta procurarsi 600 g di fragole mondate, il succo di 3 limoni, 100 g di zucchero semolato, 1 litro di acqua, delle foglie di menta e del ghiaccio per servire. Dopo soli cinque minuti di preparazione, quindi, potrai gustarti un fresco drink analcolico fatto in casa. Illustriamo i passaggi di questa ricetta alla portata di tutti.

Dopo avere ricavato il succo di limone con uno spremiagrumi, filtratelo e mettetelo da parte. In seguito, unire in un pentolino i 100 g di zucchero semolato e versate quanta acqua basta per coprirlo e farlo poi sciogliere a fiamma bassa, mescolando spesso.

Intanto, lavare, asciugare le fragole e tagliarle in quarti, per poi frullarle assieme ad altra poca acqua. Filtrate il succo delle fragole e tenetelo da parte, per poi versare in una caraffa l’acqua restante, lo zucchero, il succo di limoni e il succo di fragole. Mentre la mescolate accuratamente, aggiungete le foglie di menta all’interno della caraffa. In seguito, chiudetela con della pellicola e tenetela in frigo per un lasso di tempo di all’incirca due ore. Una volta fresca, servitela con del ghiaccio e, se volete, decoratela con un paio di foglie di menta poste all’apice del bicchiere.

Se non volete aromatizzare la vostra limonata di fragole con la mente, provate ad utilizzare una bibita frizzante ai fiori di sambuco al posto dell’acqua.

