Fare la spesa al supermercato pesa notevolmente sul nostro portafoglio a fine mese, quindi è di fondamentale importanza farlo con oculatezza.

Al supermercato, la spesa fatta nel reparto alimentare è quella che pesa maggiormente, spesso e volentieri si rischia anche di sprecare soldi con acquisti sbagliati.

Certamente in queste occasioni non possiamo trascurare la qualità dei prodotti, per esempio per scegliere la migliore birra al supermercato basta conoscere questi semplici trucchetti.

Spesso andare a fare la spesa è un’azione che viene sottovalutata, nella sua semplicità, quindi è proprio in questi casi che sprechiamo di più.

Per questo è importante fare sempre attenzione a cosa compriamo, magari preparando una lista per sapere di cosa abbiamo veramente bisogno.

Spesso entriamo al supermercato per fare scorta di beni di prima necessità come pasta, caffè e acqua e finiamo per uscire con il carrello pieno.

Il finale è sempre lo stesso perché, in un modo o nell’altro, finiamo per spendere in cose non necessarie, influendo negativamente sul nostro budget mensile.

Riuscire a risparmiare facendo la spesa è possibile, basta sapere che ogni 4 mesi c’è una serie di prodotti effettivamente sottocosto (al massimo 50)

Di conseguenza è quindi consigliato acquistare solamente i prodotti sottocosto, ovviamente senza comprare tutto quello che troviamo, altrimenti finiremo per spendere il doppio.

È bene sapere che questo tipo di prodotti genera traffico, e quindi guadagno, perché chi acquista i prodotti scontati comprerà anche altro, spendendo di più.

Gli sconti possono essere indetti anche in occasione di nuove aperture oppure di anniversari dei principali punti vendita e dobbiamo approfittarne quando capita.

Ma il segreto per approfittare delle offerte speciali è quello di non aspettare l’ultimo giorno, altrimenti rischieremo di trovare gli scaffali vuoti.

Ecco come risparmiare al supermercato grazie a questo geniale trucchetto che ci sorprenderà e che gioverà al nostro budget.

Buoni spesa

Cominciano ad essere sempre più popolari i buoni spendi e riprendi, che garantiscono buoni a chi possiede la carta fedeltà di un determinato supermercato.

Il buono arriva generalmente al 50% di quanto speso, solo su determinati prodotti e possiamo utilizzarlo per comprare ciò che preferiamo.

È bene sottolineare che questi buoni generalmente possono essere utilizzati solo su un determinato minimo di spesa.

