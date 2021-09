Molti di noi hanno delle abitudini a cui non fanno esattamente caso. Trattandosi, infatti, di azioni quotidiani e comuni nelle nostre vite, spesso non gli diamo troppo peso. Eppure, sembra che alcune cose che facciamo ripetutamente non siano proprio giuste per la nostra routine. Per esempio, nel nostro precedente articolo “Le sbagliatissime abitudini quotidiane che tutti hanno e che fanno sembrare più vecchi di 10 anni”, indichiamo alcune azioni che non dovremmo fare per la nostra apparenza. Oppure, in un altro articolo, precisamente in “Le pessime abitudini che molti di noi hanno senza sapere che possono danneggiare la salute”, ne spieghiamo altre che possono non far benissimo al nostro organismo. E oggi vogliamo parlare di un’altra azione davvero comune che tantissime persone fanno ma che, secondo una Dottoressa statunitense, sarebbe meglio evitare.

L’inaspettato e incredibile motivo per cui non dovremmo mai fare pipì sotto la doccia

Molte persone, anche se spesso si vergognano a dirlo, tendono a urinare mentre si stanno facendo la doccia. Vuoi che sia per guadagnare tempo o per pigrizia, questa è un’azione che non è poi così difficile da sentire. E non ci sarebbe nulla di male se non fosse per l’opinione della Dottoressa Alicia Jeffrey-Thomas, terapista ed esperta del pavimento pelvico. La sua teoria, negli ultimi giorni, è diventata davvero virale e sta facendo discutere non poco. L’esperta, infatti, ha deciso di condividere sulle sue piattaforme un video in cui spiega nel dettaglio l’inaspettato e incredibile motivo per cui non dovremmo mai fare pipì sotto la doccia.

Ecco perché secondo la Dottoressa dovremmo accantonare subito questa abitudine per evitare una conseguenza che sicuramente non ci farebbe piacere

La Dottoressa Jeffrey-Thomas, parlando in termini molto schietti e semplici, cerca di spiegare agli utenti cosa accade quando si prende questa abitudine. E lo fa parlando, in questo caso, di un fattore psicologico a suo parere fondamentale. Infatti, riprendendo la teoria del condizionamento classico di Ivan Pavlov, l’esperta porta riflessioni che sicuramente si dimostrano interessanti. Secondo lei, se dovessimo iniziare a fare pipì sotto la doccia, il nostro cervello, in modo automatico, collegherebbe questa azione allo scorrere dell’acqua. E, andando avanti con gli anni, questo potrebbe risultare un problema, soprattutto per coloro che non possiedono una forza importante nel pavimento pelvico.

Infatti, si assisterebbe a perdite e a problemi a non urinare sentendo ogni volta il rumore dell’acqua che scorre. La Dottoressa è ovviamente una figura molto importante nel suo campo e sa il fatto suo. Ma per ora, questa, è la sua teoria. Sicuramente, nel corso degli anni, verranno presi in esame diversi campioni per dimostrare la sua validità al 100%. E, inoltre, grazie alle possibili ricerche future potremo capire se quest’abitudine può avere questa spiacevole conseguenza. Intanto abbiamo riportato le sue parole e rimarremo in attesa di eventuali sviluppi che potranno confermarle o smentirle.

Approfondimento

