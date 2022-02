L’avvento di Internet ci ha facilitato di gran lunga la vita, infatti quasi tutto ormai è alla portata di un semplice clic. Possiamo metterci facilmente in contatto con le persone a noi care seppure distanti, così come trovare un’immensa mole di informazioni di tutti i tipi.

Allo stesso tempo, Internet ha anche velocizzato e snellito la burocrazia, tanti i servizi accessibili da casa senza dover sostenere infinte file agli sportelli.

Indispensabile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione è lo SPID, l’identità digitale. Una grande comodità indubbiamente, ma potrebbe arrivare un momento in cui entreremo nel panico. Infatti, provando ad accedere a qualche servizio potremmo non riuscirvi, quindi, per risolvere, ecco come rinnovare lo SPID scaduto aggiornando le informazioni.

Scadenze dello SPID

Spesso ci si chiede se lo SPID delle Poste abbia una scadenza o meno. In realtà non dovrebbe averla. Ovviamente, sarà bene informarsi in proposito a seconda del gestore scelto e mantenersi sempre aggiornati.

Quando proviamo ad accedere a qualche servizio tramite SPID e non vi riusciamo, la scadenza non riguarda direttamente l’identità digitale. Infatti, a non essere più validi potrebbero essere password o documento d’identità.

A distanza di 6 mesi, infatti, la password va cambiata per motivi di sicurezza, un passaggio obbligatorio.

Mentre, con il passare del tempo, il documento registrato nella nostra identità digitale potrebbe essere scaduto e dunque non più valido.

Ecco come rinnovare lo SPID scaduto delle Poste aggiornando documento e password per continuare ad accedere all’INPS e agli altri servizi online

Nel momento in cui dovessimo cercare di fare l’accesso senza successo perché la password risulta scaduta possiamo aggiornarla rapidamente.

Infatti, la pagina di inserimento dello SPID ci indirizzerà in automatico a quella per cambiarla. Basterà inserire la vecchia password e impostarne una nuova.

In men che non si dica potremo ricominciare a usarlo.

Per aggiornare il documento scaduto, invece, dovremo andare sul sito di PosteID ed effettuare l’accesso, da lì andremo sui nostri dati e cliccheremo sul pulsante modifica.

Andremo quindi a inserire il codice del nostro nuovo documento rinnovato.

In ambedue i passaggi, sia per la password che per il documento, dovremo rispettare il livello di protezione inserendo i codici di sicurezza che ci arriveranno.

Per aggiornare il documento, possiamo anche recarci presso uno sportello postale e farci aiutare da un addetto.

Niente panico quindi se non riusciamo a usare lo SPID per accedere ai vari servizi online, tra cui l’INPS, la situazione è facilmente e rapidamente risolvibile.

In pochi clic e pochi minuti il nostro SPID tornerà perfettamente funzionante e non avremo più problemi per usarlo. In più, ci troveremo anche preparati per le prossime eventuali scadenze.

