Tutti possediamo un cellulare, al giorno d’oggi. Fino a qualche decennio fa non era così scontato, mentre adesso non riusciamo a fare nulla senza questo dispositivo.

Anche l’abitudine di chiedere informazioni stradali è diventata obsoleta.

Tanto c’è sempre Google Maps che ci dice precisamente dove andare, con tanto di previsioni sul traffico, sul tempo di percorrenza e così via.

A volte però, è scomodo controllare la mappa dallo smartphone senza distogliere lo sguardo dalla strada. Scomodo e pericoloso, tra l’altro, tanto che è una delle principali fonti di distrazione e di incidenti.

Ecco, quindi, come realizzare in 5 minuti questo comodo supporto per il cellulare che può salvarci la vita mentre guidiamo.

A cosa serve un supporto per smartphone

Nei vari negozi specializzati, tra le cover ed i selfie stick, vengono venduti anche dei supporti per il cellulare.

La loro funzione è quella di tenere fermo il cellulare a portata d’occhio per controllare le mappe, o per rispondere alle telefonate.

Ne esistono di svariati tipi e modelli, in base anche ai materiali di cui sono composti. Alcuni sono provvisti di ventose, altri di agganci, altri ancora di magneti.

Il problema è che molto spesso si rompono e il loro costo non è così irrisorio, dato che costano dai 15 euro in su. In questo articolo, vedremo come realizzarne uno spendendo davvero pochissimo, quasi zero.

Allora ci siamo, ecco come realizzare in 5 minuti questo comodo supporto per il cellulare che può salvarci la vita mentre guidiamo.

Bastano pochi e semplici componenti

Per realizzare un ottimo supporto per cellulare, basteranno pochi componenti facilmente reperibili a casa. O al supermercato, data la cifra irrisoria non si spenderà molto.

Serviranno dunque una clip fermacarte grande, degli elastici e delle pinze.

Molto semplicemente, pieghiamo le maniglie della clip verso l’interno, fino a far toccare le due estremità tra di loro.

Poi avvolgiamo un elastico intorno ad esse per tenerle ferme e per donare un po’ di flessibilità al supporto.

Ora cerchiamo di attaccare il fermacarte in una parte strategica del cruscotto, così da tenere il telefono in vista. Quest’ultimo, naturalmente, andrà infilato tra le due maniglie.

Abbiamo creato quindi un meraviglioso supporto fai da te per il telefono, che ci accompagnerà durante le nostre scampagnate in macchina. Non ci resta che provarlo!

Approfondimento

Attenzione a questi truffatori che su Facebook e Telegram tentano di rubarci i soldi con le scommesse sportive.