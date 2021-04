Per ottenere la felicità, cerchiamo sempre di fare tutto il possibile. Poi certo, a volte nulla sembra bastare. In un articolo precedente avevamo infatti detto che la nostra mente è tarata per far durare poco i momenti felici. Ma non disperiamoci, è comunque possibile vivere una vita allegra.

Certo per farlo abbiamo bisogno di prendere alcuni accorgimenti utili. Può darsi che dobbiamo cambiare il nostro modo di porci nei confronti degli altri. Oppure, prendere abitudini migliori. Oggi vedremo che molti di noi compiono uno sbaglio che impedisce loro di essere davvero felici. Quindi attenzione, facciamo spesso questo errore madornale che ci rende la vita più difficile.

A tutti sarà capitato di dover portare a termine un lavoro lungo o complesso e che poi altri avrebbero valutato e “giudicato”. Ma soprattutto, da noi stessi. Tutti ci siamo trovati di fronte a delle sfide ardue, sia nel lavoro sia nella vita personale.

E che cosa succede quando ci troviamo in queste situazioni? Abbiamo paura del fallimento. Crediamo che se falliamo saremo giudicati male da tutti. Ma soprattutto, deluderemo noi stessi e questo sarà difficile da digerire psicologicamente.

Perché sbagliamo

Questo è un errore serio, che molti studiosi indicano come portatore di infelicità. Infatti dovremo iniziare a pensare di meno a cosa succederà se falliamo, ed essere severi con noi stessi. Dovremmo al contrario iniziare a ragionare su un’importante verità: ovvero che dai fallimenti si può imparare molto.

Quindi se non riusciamo a portare a termine qualcosa di difficile, pensando a un possibile fallimento, dovremmo in realtà pensare a cosa è andato storto. Magari scriviamolo, così da ricordare bene e per non commettere errori la prossima volta. Insomma, per evitare una seconda volta di fallire. In tal modo vedremo il fallimento come un’ottima opportunità per essere sempre migliori, e sbagliare sempre di meno.

Però per fortuna abbiamo visto che è facile risolvere il problema, quindi ora possiamo affrontare la vita con più leggerezza.