Ecco come quando e perché non puoi chiedere soldi in prestito se sei protestato

Chiedere dei soldi in prestito se sei protestato è molto difficile, e spesso anche impossibile in quanto il protesto è come una macchia sulla propria fedina creditizia. Considerando che già le banche e le società finanziarie concedono i prestiti ed i finanziamenti con un’ottica di presidio dei rischi che è alquanto stringente. Se poi il cliente è stato protestato allora le cose si complicano e non poco.

Ecco come quando e perché non puoi chiedere soldi in caso di protesto

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Allora, ecco come quando e perché non puoi chiedere soldi, in quanto il protesto come atto pubblico attesta e certifica cosa? Il fatto che il soggetto si è rifiutato di pagare e quindi di assolvere alle proprie obbligazioni.

Chi è protestato, inoltre, non ha solo problemi a chiedere poi altri prestiti o finanziamenti. Ma sui mancati pagamenti rischia prima di tutto l’applicazione inesorabile degli interessi di mora. E poi pure l’avvio di procedure di riscossione forzosa che possono far scattare anche i pignoramenti.

Quando, come e perché si può accedere al credito anche se protestati

Per semplificare, il protestato non è altro che quello che viene definito come un cattivo pagatore. E tende di norma ad avere difficoltà nell’accesso al credito in quanto il suo nominativo è presente in archivi online. Questi archivi sono consultabili da banche e società finanziarie. E sono quelli delle cosiddette centrali rischi.

Ed allora, se sei protestato ottenere un prestito in futuro sarà impossibile? Non proprio se per esempio si stipula un finanziamento con il garante. O se per l’accesso al credito si stipulano particolari forme di prestito.

Come la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, o come il prestito concesso su pegno. Ed in ogni caso per chi è protestato in genere la fase di istruttoria avviata dalla banca o dalla società finanziaria? Tende ad essere più lunga del normale. Proprio perché vuole vederci chiaro prima di erogare il credito.

Decisamente più difficoltosa è invece la strada che porta alla concessione di un finanziamento, da parte di una banca o di una società finanziaria, ad un soggetto protestato che non esibisce garanzie reali. Per esempio, presentandosi in banca esibendo solo la propria dichiarazione dei redditi.