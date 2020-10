Il team di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, vi propone un altro grande classico della tradizione. Il ciambellone. La versione che vi riportiamo di seguito è una rivisitazione della ricetta classica al limone. L’aroma del caffè ben si sposa con il soffice impasto. Il ciambellone al caffè è adatto per la colazione ma può essere gustato in ogni occasione. Passiamo alla ricetta

Ingredienti

340 g farina di tipo 00;

230 g zucchero semolato;

3 uova;

120 g di olio di semi;

200 ml di latte;

Caffè, circa tre tazzine;

1 bustina di lievito per dolci.

Gusto ed energia con il ciambellone classico al caffè. Preparazione

Preparare il ciambellone classico al caffè è veramente semplice. Il primo passaggio da svolgere è con le uova. In una ciotola lavorate le uova con lo zucchero per ottenere un composto omogeneo e spumoso. Poi, versate a filo il latte ed aggiungete anche l’olio mescolando per bene. Successivamente versate il caffè. Setacciate la farine e il lievito ed incorporateli al composto. Il lavoro è quasi giunto al termine. Manca solo la cottura. Uno stampo da forno e rivestitelo con un foglio di carta da forno. Chi segue le nostre proposte conosce bene che un trucchetto da utilizzare spesso, in questi casi, è quello di bagnare la carta da forno sotto l’acqua e riporla all’interno dello stampo dopo averla strizzata bene. Questo permetterà alla carta di aderire meglio. Infine, versate l’impasto della vostra torta. Infornate per circa 30 minuti ad una temperatura di 180° C.

Una volta cotto, il vostro ciambellone è pronto. Lasciatelo leggermente raffreddare e spolveratelo con un sottile strato di zucchero a velo. Il risultato sarà davvero buono, semplice e leggero. Potete accompagnare la vostra torta con una crema magari al cioccolato ma anche da solo farà felici i palati di tutti.

