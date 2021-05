Uno dei materiali più utilizzati per realizzare i davanzali delle finestre e le soglie è il marmo. È un materiale molto resistente, elegante ed è in grado di dare un tocco di classe a qualsiasi casa. Peccato che tenerlo pulito non sia così semplice. I davanzali sono perennemente esposti alle intemperie, e questo li rende un bersaglio facile di macchie, polvere e sporco.

I detergenti, spesso, si rivelano troppo aggressivi e possono addirittura arrivare a rovinare il marmo. Ecco perché, in questo articolo, suggeriremo un metodo antico, utilizzato anche dalle nostre nonne, ma che continua ad essere davvero molto efficace. È una tecnica davvero semplicissima e molto economica, ma che ci permetterà di avere un marmo sempre pulito e lucido come l’argento.

Ecco come pulire perfettamente i davanzali e le soglie di marmo senza fatica e in pochi minuti con questo metodo della nonna semplice ma straordinario. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un sapone fai-da-te

Il marmo, per rimanere bello come nuovo, deve essere pulito spesso.

Il problema è che i detergenti che si trovano al supermercato sono, talvolta, troppo aggressivi e addirittura abrasivi. Il rischio è quindi di creare più danni che benefici.

La soluzione per pulire le nostri parti in marmo, pertanto, può essere un sapone delicato e fai-da-te. Basta miscelare acqua tiepida, bicarbonato e limone. Questo composto smacchierà davanzali e soglie di marmo, e il bicarbonato eliminerà le macchie più ostinate.

Ma arriviamo al segreto della nonna che renderà il nostro lavoro davvero straordinario.

Il segreto è semplice ma molto efficace

Per ottenere un marmo davvero lucido come l’argento, il procedimento da seguire è questo.

Puliamo il nostro marmo con acqua tiepida e un panno di cotone. In seguito, asciugheremo il tutto con un panno di lana. Questo metodo, per quanto semplice, darà risultati davvero eccezionali.

L’azione del panno di lana renderà il nostro marmo lucido come lo abbiamo visto poche volte nella vita. D’altronde, si sa, che i metodi più semplici, spesso, sono anche i migliori. Ecco come pulire perfettamente i davanzali e le soglie di marmo senza fatica e in pochi minuti con questo metodo della nonna semplice ma straordinario.

