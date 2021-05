Rispetto al passato ad oggi è molto più facile rimanere connessi e quindi controllare anche a distanza le cose che si posseggono. Infatti se fino a qualche anno fa era molto difficile gestire alcune faccende domestiche mentre si era fuori casa, ormai non è più così. Le nostre abitazioni sono infatti sempre più smart, e non è raro ormai conoscere chi controlla da remoto moltissimi elettrodomestici. Nonché, ovviamente, dispositivi di sicurezza quali telecamere e sistemi di allarme.

Non abbastanza

Infatti sono sempre di più quelli che si circondano in casa di dispositivi in grado di essere controllati dallo smartphone. Ormai non soltanto le televisioni, ma anche i condizionatori, il forno, il riscaldamento, e chi più ne ha più ne metta. Come dicevamo collegare tutto in questo modo permette anche di avere un maggiore controllo della propria casa, anche quando non si è al suo interno. Per molti però tutto ciò sembra non essere abbastanza. Andiamo a scoprire il motivo. Infatti non ci crederà mai nessuno al perché sempre più persone stanno levando il nome dal proprio citofono.

Una paura comune

È normale pensare, quando si parla di proteggere la propria abitazione, ad una delle paure più comuni e diffuse tra tutti i proprietari di casa. Ovvero i ladri. Del resto nessuno si augura di averne a che fare, e per questo motivo in molti prendono tutte le precauzioni di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo. Eppure, sempre come dicevamo, alcuni vanno addirittura oltre. Ovvero decidono di levare dal proprio citofono il nome di battesimo di chi abita in casa, lasciando solamente il cognome. Questo lo fanno perché, effettivamente, si omettono delle informazioni che potrebbero essere molto importanti per possibili malintenzionati.

Se ci pensiamo infatti con nome e cognome dei componenti tutti sono in grado di conoscere il nucleo familiare, come è composto e da quali persone. Lasciando solamente il cognome invece, sarà di certo più difficile e meno immediato arrivare a queste informazioni. Ed è proprio questo il motivo per cui molti omettono questo particolare. Se sia esagerato o no non sta a noi dirlo, di certo è un’abitudine che, per quanto possa sembrare assurdo, è sempre più diffusa. Difatti non ci crederà mai nessuno al perché sempre più persone stanno levando il nome dal proprio citofono.