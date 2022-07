Ecco come potremo continuare a navigare gratis in Europa con lo smartphone, grazie al roaming, ma con questi limiti e vantaggi

Il roaming europeo consente agli utenti di telefonia mobile di viaggiare all’interno dell’Unione Europea, senza pagare tariffe aggiuntive. Quindi, grazie alla relativa regolamentazione, essi potranno usare il proprio telefono cellulare alle stesse condizioni in cui lo usano in Italia. Il tutto, senza andare incontro a costi aggiuntivi, oltre a quelli previsti per la loro tariffa nazionale. Il regolamento europeo, scaduto a giungo 2022, è stato rimpiazzato da quello nuovo.

Questo prevede:

1) l’abolizione dei sovrapprezzi;

2) gli stessi costi, qualità e velocità della connessione mobile nazionale;

3) possibilità di usare internet come a casa;

4) chiamare, inviare messaggi e navigare senza costi aggiuntivi;

5) essere abilitati alle reti 5G;

6) avere trasparenza e chiarezza sui servizi eventualmente soggetti a costi aggiuntivi. Dunque, il nuovo regolamento in vigore dal 1° luglio 2022 ha rinnovato il roaming per ulteriori 10 anni. Quindi, esso avrà durata fino al 2032.

Altri servizi garantiti dal nuovo regolamento roaming

Sempre connessi alla regolamentazione europea sul roaming, sono una serie di servizi aggiuntivi, come quelli destinati alle persone con disabilità. Queste ultime avranno accesso gratuito ai servizi di emergenza, quali chiamate e messaggi di testo. Quindi, ecco come potremo continuare a navigare gratis, in Europa. Il tutto, senza dover pagare di più e con gli stessi diritti garantiti a livello nazionale. Infatti, gli operatori telefonici dovranno fornire informazioni sul numero di emergenza europeo. Per quanto riguarda i servizi che potrebbero essere assoggettati a costi aggiuntivi, il regolamento prevede delle misure di tutela. In particolare, impone un obbligo di informazione tramite sms automatici, segnalando i numeri telefonici che potrebbero comportare costi aggiuntivi. Inoltre, si dà la possibilità di interrompere automaticamente i servizi mobili su reti che implichino costi aggiuntivi.

Ecco come potremo continuare a navigare gratis in Europa con lo smartphone, grazie al roaming, ma con questi limiti e vantaggi

Fin qui abbiamo evidenziato i vantaggi del roaming europeo. Adesso, soffermiamoci su quali sono i limiti. Ebbene, sul fronte della navigazione, non sempre le tariffe sono “come a casa”. Infatti, la quantità di GB fruibili in Ue è spesso assoggettata a un tetto, superato il quale si paga a consumo. A tale riguardo va detto che il regolamento ha ridotto i costi della navigazione all’ingrosso. Questo significa che si tratterà comunque di prezzi calmierati e ridotti al minimo. Sicchè, se gli utenti dovessero superare i limiti contrattuali sulla navigazione, qualsiasi costo aggiuntivo non potrà superare i limiti del roaming all’ingrosso.

