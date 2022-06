Esistono moltissimi siti che confrontano le polizze auto per proporre le più convenienti. Come ben sappiamo la RCA è una polizza obbligatoria per poter circolare. Qualora venissimo fermati senza copertura assicurativa rischieremmo fino a 3.396,00 euro oltre a correre dei grossi rischi in caso di sinistro.

Tuttavia la spesa da sostenere annualmente pesa sul bilancio delle famiglie. Ogni opportunità di risparmio è da prendere seriamente in considerazione. Bisogna però districarsi tra clausole e postille che potrebbero non essere poi così vantaggiose.

Ecco come potremmo ottenere la polizza auto gratis entro il 25 luglio, ma attenzione a questi rischi che si potrebbero correre

Per chi deve sottoscrivere o rinnovare la polizza auto c’è la possibilità di ottenere due mesi gratis.

Fino al 25 luglio Poste Italiane offre una possibilità di rispamio ai clienti BancoPosta.

Con Poste Guidare Sicuri non è necessario indicare il conducente abituale perché chiunque può guidare il veicolo assicurato. Inoltre copre dai danni involontari causati da passeggeri a terzi non trasportati. Tutela anche in caso di sinistri causati con patente o revisione scaduta da non più di 4 mesi. Scegliendo tra le proposte assicurative di Poste Italiane si opta per la sottoscrizione di contratti con due compagnie molto note: Linear del Gruppo Unipol e Genertel del Gruppo Generali.

Moltissime compagnie prevedono sconti considerevoli se si decide di installare la scatola nera a bordo dell’autoveicolo.

Zurich, AXA e molte altre compagnie propongono sconti che possono arrivare fino al 40% nei casi in cui è prevista anche la copertura in caso di furto.

Alcune compagnie starebbero anche offrendo polizze gratuite a chi acquista una nuova auto. Tuttavia l’IVASS avverte i consumatori di possibili svantaggi.

Svantaggi per i consumatori secondo l’IVASS

L’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni segnala che si stanno verificando casi in cui alcune compagnie starebbero offrendo delle polizze gratuite. Questo avverrebbe in occasione dell’acquisto di automobili nuove. Bisogna però prestare attenzione alle clausole.

Se queste polizze vengono stipulate con la clausola “a franchigia” si potrebbe perdere il diritto alla classe di merito acquisita.

Inoltre potrebbero venire annullati i vantaggi acquisiti grazie alla Legge Bersani.

L’IVASS è intervenuta per tutelare i consumatori. Alla scadenza della polizza gratuita potremo quindi ottenere un attestato di rischio che riporti la classe di merito che avevamo in precedenza.

Naturalmente avranno un peso eventuali sinistri verificatisi durante la copertura gratuita.

È bene verificare il contratto che si sottoscrive per tutelarsi e pretendere quanto ci spetta.

Quindi ecco come potremmo ottenere la polizza RCA gratuitamente senza fare i conti con svantaggi futuri.

