Il plurilinguismo è sicuramente un asso nella manica da giocarsi bene per migliorare la nostra posizione di lavoro. L’inglese soprattutto è ormai dato per scontato come seconda lingua da conoscere almeno a livello intermedio. Sia per l’utilizzo dei software che per la comunicazione a livello internazionale è la lingua standard del business.

Ormai si richiedono anche delle competenze di base in una terza lingua, che sia magari non europea e non neolatina. Le lingue romanze come lo spagnolo il francese e l’italiano si assomigliano molto. Sia nella grammatica che nella sintassi e sono più facili da apprendere.

Ecco come possiamo imparare velocemente delle lingue straniere e trovare lavoro più facilmente

Con tutto il tempo che passiamo davanti al computer o al telefono è facile ottimizzare gli sforzi. Possiamo dedicare anche solo 10 minuti al giorno per imparare una lingua con un’applicazione.

Ci sono delle app specifiche che sono a pagamento come Babbel e ce ne sono altre gratuite. Una di queste è Duolingo, che è molto efficace e semplice da seguire. Come sempre la costanza premia gli audaci e volenterosi.

Rispetto allo studio su libri permette a tutti di applicarsi 10 minuti al giorno durante una pausa o sui mezzi pubblici e rilassarsi studiando.

Come integrare lo studio sulle app a dei corsi dal vivo

Ovviamente servono delle certificazioni che possano attestare i nostri livelli di conoscenza di una lingua. Ecco come possiamo imparare velocemente delle lingue straniere e trovare lavoro più facilmente.

Sarà importante iscriversi ad un corso specifico online o dal vivo per essere accompagnati e sostenuti. Nonostante ci sia un metodo specifico da applicare per raggiungere livelli di comprensione orale e scritta, siamo noi a doverci attivare.

L’esercizio giornaliero tramite le app, guardare film e serie in lingua originale e parlare con dei madre lingua sono il mix vincente.