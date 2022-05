Ecco come modificare e ritoccare facilmente le foto del cellulare anche sfocate con queste applicazioni fenomenali gratuite da scaricare

Diciamola tutta. Chi sa stare più senza cellulare? Ormai è ovunque, perché lo portiamo con noi in qualsiasi posto. Persino in bagno, anche se non si dovrebbe, visto quello che potremmo rischiare. In ogni caso, una cosa è certa.

Il cellulare non ha più lo stesso ruolo per il quale, originariamente, era stato inventato. I vecchi cellulari a cosa servivano? Semplicemente per fare una chiamata o inviare degli SMS. Nient’altro, in quanto non vi era ancora internet sul cellulare.

Al giorno d’oggi, un cellulare senza internet “incorporato” non esiste. Ormai si tratta di una finestra sul Mondo a tutti gli effetti. Con i nuovi smartphone, chiamati così, appunto, perché intelligenti, abbiamo la possibilità di fare praticamente di tutto.

Possiamo comunicare con una persona lontana da noi ad una velocità pazzesca, come se la lontananza e il tempo non fossero un problema. Si può acquistare di tutto, tramite un semplice click, o monitorare la nostra situazione economica. Possiamo fare foto, selfie, video e chi più ne ha più ne metta.

Sicuramente cose che il vecchio cellulare non avrebbe mai permesso di fare. A proposito di foto, tutti le amano, tutti le fanno. Le foto sono dei ricordi impressi e sono preziose. Spesso, però, capita che una foto sia perfetta, tranne qualche oggetto che, sbucando, rovina lo sfondo.

L’applicazione per cambiare sfondo

Ma niente paura. Ecco come modificare e ritoccare facilmente le foto del cellulare con dei semplici passaggi. Come dicevamo, può capitare di farci fare una foto e, magari, la persona a cui chiediamo aiuto non è tanto esperta. Ci scatta la foto, ma sullo sfondo ci sono oggetti che la rovinano, poiché la persona non ha evitato di “coinvolgerli”.

Ebbene, con l’applicazione gratuita da scaricare Remove Unwanted Object sarà un gioco da ragazzi. Quest’applicazione, infatti, permette di rimuovere oggetti indesiderati tramite un semplice click. Basta selezionare la foto da modificare, evidenziare gli oggetti che devono sparire e cliccare su “elimina” per dire addio a ciò che rovinava la nostra foto.

Ecco come modificare e ritoccare facilmente le foto del cellulare anche sfocate con queste applicazioni fenomenali gratuite da scaricare

Se, invece, volessimo correggere le foto, perché in quell’immagine non ci piacciamo fisicamente, potrebbe essere d’aiuto l’applicazione Body Editor. Trattasi di un’app in cui è possibile alterare il nostro aspetto, scegliendo tra varie opzioni.

Magari vogliamo essere più magri o più in carne, oppure vogliamo l’effetto lifting, o vogliamo sembrare ancora più alti. Con quest’applicazione si può, in quanto il suo motto è quello di migliorare il selfie. Inoltre, attraverso una specifica opzione, si può migliorare anche la sfocatura aumentando la nitidezza della foto.

