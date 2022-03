Non solo sarebbe nocivo per la salute ma fare questa cosa in bagno potrebbe causare altri problemi anche di natura economica

Se vi è un oggetto di cui, oggi, non possiamo fare a meno è, sicuramente, il cellulare. Quest’ultimo ha migliorato alcuni aspetti della vita quotidiana, grazie alle nuove invenzioni. Ma anche i vecchi non scherzano, e oggi alcuni potrebbero valere anche 12.000 euro.

Lo smartphone è, ormai, ovunque. Siamo a tavola e, anziché mettere in atto una conversazione, preferiamo guardare le notifiche di Facebook. Dobbiamo lavorare o studiare, ma non riusciamo a staccarci dallo smartphone, perché proprio in quell’istante abbiamo ricevuto dei messaggi.

Se, da parte, la sua invenzione ha portato molti vantaggi, di contro, è la causa di altri problemi, primo fra tutti, la mancanza di dialogo. È come se fosse una sorta di dipendenza. Portiamo il cellulare persino in bagno e non vi è cosa più sbagliata. Infatti, non solo sarebbe nocivo per la salute ma scopriremo che, soprattutto, il bagno sarebbe il luogo meno indicato per la prestazione del cellulare stesso.

Per quanto riguarda la salute, il motivo va ricercato sulla questione “igiene”. Il cellulare, infatti, è un covo di germi, batteri e polveri. In linea generale, accade che siamo seduti al wc, usiamo il cellulare e lo posiamo nel momento in cui dobbiamo pulirci.

Con le mani sporche, tocchiamo la carta igienica e i vestiti, premiamo il bottone per lo sciacquone e, poi, solleviamo il rubinetto per lavare le mani. Quindi, prima di disinfettare le mani, abbiamo “contaminato” diverse superfici con i batteri presenti sul cellulare. Non solo, anche la carta igienica. Pertanto, questo motivo è sufficiente per non portarlo più in bagno. Ma non è finita qui.

Dovremmo evitare anche per una questione prestazionale. Uno dei motivi per cui il cellulare, nel lungo periodo, si danneggia è lo sbalzo di temperatura. Non dovremmo usare il cellulare né in ambienti umidi, né in quelli troppo caldi, tantomeno in quelli troppo freddi.

Il bagno è un ambiente umido di per sé, ma sarà la doccia a danneggiarlo ulteriormente. Quante volte è capitato di entrare in doccia, con l’acqua calda, e poggiare il cellulare con la musica? Mentre cantiamo a squarciagola, il vapore acqueo appanna tutti i vetri e le superfici.

Questo sbalzo di temperatura, così come il vapore acqueo, oltre a causare la condensa sui muri, provoca un danneggiamento alla batteria. Di conseguenza, siamo costretti a portarlo in assistenza o di acquistarne uno nuovo.

Semmai dovessimo riscontrare problemi con il cellulare, chiediamoci il motivo. Siamo noi stessi a danneggiare il cellulare. Dato il periodo storico che stiamo attraversando, dovremmo prestare maggiore attenzione alle nostre cose.

Il cellulare è indispensabile ma ha un costo non indifferente. Se, al momento, dobbiamo risparmiare, cerchiamo di farlo sul cellulare, evitando di compiere questi errori. Risparmiamo denaro e salute ed evitiamo, da ora in poi, di portare il cellulare in bagno.

